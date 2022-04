En mandlig bilist fik sig noget af en overraskelse, da han kørte forbi en motorcykel på Skanderborgvej i Aarhus mandag aften.

Motorcyklen, der kom kørende i modsatte retning, var nemlig hans egen.

Den mandlige bilist var omkring klokken 20.50 mandag aften på vej hjem i bil sammen med en bekendt, da han pludselig så sin motorcykel.

Kort efter holdt føreren af motorcyklen ind ved en tankstation.

De to mænd i bilen kørte hen til tankstationen, hvor de råbte efter den 18-årige fører af motorcyklen.

Det fik den 18-årige til at smide motorcyklen og løbe fra stedet til fods.

Mændene indhentede ham dog og tilbageholdt ham, indtil politiet kom frem.

Politiet fandt desuden flere tyvekoster i den 18-åriges taske.

Den 18-årige fremstilles tirsdag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han er sigtet for flere indbrud og for tyveri af motorcyklen.

Han skulle ifølge anklageskriftet have brudt ind i en villa i Viby, hvor motorcyklen stod. Her skulle han have stjålet flere tyvekoster samt fået fat i nøglen til motorcyklen.

Den 18-årige har flere verserende sager vedrørende indbrud, og han fremstilles derfor i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.