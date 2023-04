Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 42-årig mand mistede på tragisk vis livet natten til søndag efter et voldeligt overfald i Havnegade i Frederikssund.

I minutterne forud for det dødbringende overfald blev selvsamme mand bortvist fra værtshuset Spar 5, der kun lå få meter fra gerningsstedet.

Det oplyser Jakob Rahbek, politikommissær ved Nordsjællands Politi, til B.T.

»Af en eller anden årsag ønsker de ham ikke inde på baren. Han bliver bortvist, og det er i forlængelse heraf, at han bliver overfaldet ude på gaden. Jeg vil selvfølgelig gerne finde ud af, om de to episoder hænger sammen,« fortæller han og kalder sagen for »tragisk.«

Foto: Mickey Jensen / Byrd Vis mere Foto: Mickey Jensen / Byrd

Politiet har allerede efterlyst vidner, billeder og videooptagelser i forbindelse til sagen, som politiet efterforsker som drab. Men nu efterlyser politiet igen vidner. Denne gang nogle, der enten har været inde på værtshuset eller stået ude foran.

»Vi kan se, der har været mange i byen den aften. Det kan godt være, der har siddet nogle inde på baren, der har overværet en detalje. Der må være nogle, der har observeret, at han bliver bortvist, og den efterfølgende tumult,« slår politikommissæren fast.

Politiet understreger, at man i forvejen har fået en masse henvendelser til sagen, men at man er overbevist om, at der må være flere, der den aften har set eller oplevet noget relateret til hændelsen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange personer, der har været involveret i overfaldet, ligesom det heller ikke er muligt at oplyse nærmere om, hvordan det voldelige overfald er foregået.

Politiet afventer i øjeblikket en obduktion, der kan fastslå dødsårsagen.

»Jeg tør ikke sige noget nærmere, før jeg har fået detaljerne på plads. Man er blevet overrasket nogle gange over, hvad der kan være af skader, som man ikke kan se med det blotte øje,« understreger Jakob Rahbek.

Ifølge politiet skete overfaldet cirka klokken 1.55 natten til søndag ved Spar 5 Bodega i Havnegade i Frederikssund.

Den afdøde mand er fra lokalområdet, og de pårørende er underrettet. Der er i øjeblikket ingen anholdte i sagen.

Søndag var et større område spærret af i flere timer, mens teknikere og hunde undersøgte det. I den forbindelse blev beboere, der boede inden for afspærringerne, bedt om at blive indendøre.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: