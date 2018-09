Hele Meinungsgade, en del af Guldbergsgade og flere tilstødende gader var totalt mørklagte, da tre mænd fredag aften lidt efter klokken 21 blev ramt af skud i krydset ved Guldbergsgade og Meinungsgade på Nørrebro i København.

Nu viser det sig, at gadelyset i området med vilje var blevet ødelagt inden skyderiet.

»Det er rigtigt, at noget af gadelyset i området var slukket under skyderiet, og det efterforsker vi nu som en del af sagen,« bekræfter politiinspektør ved Københavns Politi Torben Svarrer.

Billeder fra aftenen viser, hvordan politiet brugte lommelygter under efterforskningen på det afspærrede gerningssted.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune bekræfter over for B.T., at det manglende gadelys ikke skyldtes en teknisk fejl, men at nogen manuelt havde afbrudt lyset.

De ønsker ikke at oplyse, hvordan selve afbrydelsen er foregået, eftersom det kan inspirere andre til at gøre det samme.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det ødelagte gadelys hænger sammen med skudepisoden, som fandt sted samme aften.

»Vi ved endnu ikke, om det afbrudte gadelys har forbindelse til skudepisoden, eller om det bare er et tilfælde. Det har vi sat nogen til at undersøge,« siger politiinspektør Torben Svarrer.

Normalt er Meinungsgade oplyst af gadelamper om aftenen, men i fredags var der mørkt. Her arbejder politiet efter skyderiet i gaden samme aften. Foto: Mathias Øgendal/ Ritzau Scanpix Vis mere Normalt er Meinungsgade oplyst af gadelamper om aftenen, men i fredags var der mørkt. Her arbejder politiet efter skyderiet i gaden samme aften. Foto: Mathias Øgendal/ Ritzau Scanpix

Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, om lyset aktivt blev slukket af gerningsmændene, inden 8-10 skud blev affyret, og blandt andre to tilfældige mænd i 50erne blev ramt – den ene i armen og den anden i skulderen.

Jakob Vilner, politiinspektør ved Københavns Politi, som leder lokalpolitiet på Nørrebro, fortæller, at politiet flere gange tidligere har oplevet, at gadebelysning i København er blevet ødelagt med vilje.

»Det har vi før set flere steder i København i forbindelse med drengestreger eller kriminalitet,« siger Jakob Vilner til B.T.

Klokken 21.55 fredag aften modtog kommunens driftsoperatør en fejlmelding af gadebelysningen i Meinungsgade, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

Men flere lokale fortæller til B.T., at de allerede ved skumringstid fredag aften bemærkede, at gadelyset i flere af områdets gader var slukket.

»Flere gader ved Meinungsgade var bælgravende mørke, da jeg luftede min hund før klokken otte fredag aften,« siger Helge, der bor i nærheden af Meinungsgade.

Også Sanne, der bor på selve Meinungsgade, lagde mærke til, at gaden, som normalt er lyst op, denne aften virkede mørkere end sædvanligt.

»Min kæreste kiggede ud ad vinduet og spurgte, om jeg havde set, hvor mørkt det var udenfor, selv om klokken kun var syv-otte stykker, og der gik det op for mig, at gadelyset var slukket,« forklarer Sanne.

Både Helge og Sanne har valgt at optræde anonymt, men B.T. er bekendt med deres fulde navn.

Københavns Teknik- og Miljøforvaltning oplyser, at gadelyset i området blev fikset lørdag formiddag.