Da han i slutningen af marts fyldte 33 år, skete det bag Storstrøm Fængsels tykke mure. Fra fængslets side blev der ikke gjort noget særligt ud af dagen på den sikrede afdeling.

Og måske det har passet Korsørmanden ganske fint. Han bryder sig nemlig ifølge kilder ikke om for megen opmærksomhed. Om at være midtpunkt.

Noget, der også stod helt klart, da han for tre år siden rundede et skarpt hjørne.

»Det var jo stort at fylde 30, så han skulle da have peber. Vi ville gøre noget sjovt ud af det, for den slags husker man jo: Når nogen gør sådan noget for en,« fortæller en kvindelig bekendt.

Sammen med en af Korsørmandens kammerater var hun med til at fejre, at han nu officielt kunne kalde sig pebersvend.

De overøste ham med det støvede krydderi til hans store overraskelse. I videoen, som du kan se øverst i artiklen, kan man se, hvordan han febrilsk går rundt om sig selv og tager sin trøje af i forsøget på at få det generende støv væk.

Han smiler stort.

»Han blev overrasket. Jeg tror, han syntes, det var sjovt, men også lidt irriterende. Sådan reagerer de fleste jo. Han reagerede meget normalt. Han blev ikke sur eller skældte ud, men han blev heller ikke mega glad,« fortæller hun og fortsætter:

»Det var lige så meget os, der syntes, det var sjovt at drille ham lidt.«

Ønskede ingen fest

Peberseancen var den eneste fødselsdagsmarkering, Korsørmanden fik blandt venner.

»Han ville ikke have, der skulle holdes noget for ham,« fortæller kilden og tilføjer:

»Jeg ved ikke, om han holdt noget for familien, men der var ingen fejring med venner. Det var ikke noget, han gik op i.«

Siden april sidste år har han siddet varetægtsfængslet i sagskomplekset, der tæller blandt andet drabet på den 17-årige Emilie Meng, overfaldet på en 15-årig efterskoleelev og kidnapningen af en 13-årig pige. Sager, han i det store hele nægter sig skyldig i.

Alle forbrydelserne er begået på Vestsjælland, hvor den 33-årige også selv er fra.

De seneste mange måneder har han dog tilbragt på Falster. I Storstrøm Fængsel.

Fængslet, som huser nogle af kongerigets farligste indsatte, har fem afdelinger. Fire almindelige og én særligt sikret afdeling. Afdeling E.

Murene omkring Storstrøm Fængsel er seks meter høje og strækker sig 1,6 kilometer. Foto: Kriminalforsorgen Vis mere Murene omkring Storstrøm Fængsel er seks meter høje og strækker sig 1,6 kilometer. Foto: Kriminalforsorgen

Det er her, Korsørmanden sidder, mens han venter på sin rettergang. Og her er der ikke meget at lave.

Dagene ligner hinanden

Én gang om dagen har de indsatte adgang til en times frisk luft, og så kan de få besøg, hvis de er godkendt til det.

Alle besøg til den 33-årige foregået under overvågning af en betjent.

Han har nemlig været underlagt brev- og besøgskontrol siden sin anholdelse, hvilket vil sige, at han ikke må tale om sin sag med pårørende.

Om han havde besøg på sin fødselsdag, er uvist. Men er det tilfældet, har besøget været underlagt samme strenge krav og spinkle rammer som alle andre af sin slags.

»Kriminalforsorgen kan generelt oplyse, at der fra kriminalforsorgens side ikke gøres noget ekstra for indsatte på deres fødselsdage.«

»Der gælder de samme regler for besøg, gårdtur, forplejning og så videre på fødselsdage, som normalt,« oplyser Kriminalforsorgens pressetjeneste.

Kriminalforsorgen må ikke udtale sig om enkeltpersoner, hvorfor B.T. har stillet en række generelle spørgsmål.

I en time om dagen kan indsatte på den særligt sikrede afdeling få frisk luft i gården. Foto: Kriminalforsorgen Vis mere I en time om dagen kan indsatte på den særligt sikrede afdeling få frisk luft i gården. Foto: Kriminalforsorgen

I svaret lyder det videre:

»Indsatte står selv for deres forplejning og kan tilgå de varer, som er i fængslets butik, og laver selv maden på deres afdeling, såfremt de har tilladelse til dette. De kan medbringe dette til eventuelle besøg.«

»Besøgende kan medbringe effekter efter de gældende regler fastsat i besøgsbekendtgørelsen. Disse effekter skal visiteres og undersøges af kriminalforsorgens personale, inden de tages med ind i fængslet. Dette gælder også for gaver.«

Skal lukkes inde

Står det til anklagemyndigheden, skal den 33-årige tilbringe de næste mange år bag tremmer, ligesom han også skal – skulle han på et tidspunkt blive løsladt – leve under stramme vilkår.

Der er således nedlagt påstand om, at han, hvis han bliver dømt, ikke må have noget med børn at gøre, hvis ikke de er ledsaget af en voksen, ligesom han heller ikke må kontakte mindreårige eller rejse ud af landet.

Retssagen bliver indledt i maj, og der er afsat i alt 18 dage til den. Inklusive reservedage og dage til votering.

Undervejs skal blandt andre den verdensberømte dna-forsker Eske Willerslev vidne, hvilket du kan læse mere om her.

