Motalavej i Korsør er kendt for at være et udsat boligområde. Men det udsatte boligområde har de seneste år været plaget af af en noget ualmindelige konflikt, hvor to småkriminelle libanesiske familie-klaner tager deres stridigheder ud over hele vejen.

Det viser en aktindsigt Berlingske har fået fra Slagelse Kommune. Aktindsigten består af en række interne mails med emnefelter som blandt andet 'Frustration og afmagt' og dokumenterer, hvordan myndighederne føler sig magtesløse overfor urolighederne og familierne, der står bag.

'Det er - for at sige det ligeud - fuldstændig sindssygt, det der foregår.' Stod der blandt andet i en mail sendt af Ditte Brøgger Løjborg, der er leder af den kriminalpræventive enhed i Slagelse Kommune.

Mailen beskriver også, hvordan de to libanesiske familier terroriserer byen med blandt andet deres livsfarlige vandvidskørsel og slagsmål.

Urolighedernes bagmænd - to libanesiske familier - består af i alt cirka 70 personer. De har boet i samme landsby i Libanon, de har boet i samme flygtningelejr, og nu bor de også på Motalavej i Korsør.

Familierne kender altså udmærket hinanden, men på trods af relationer på kryds og tværs, er relationen alligevel præget af vold og ødelæggelser, når de mødes.

Ifølge myndighederne kæmper de to familier blandt andet for at erobre narkotikamarkedet i Korsør. Og det har ført til, at der for kun et par måneder siden var et masseslagsmål med 100 personer på Motalavej. Der har også været andre kampe, hvor flere blev såret. Men konflikten stopper ikke her.

Der ligger også en underretning fra den ene familie om den anden families børn, som myndighederne også mener kan have banet vej for yderligere konflikt. Dernæst kommer en kærligheds-konflikt mellem familierne, som myndighederne mener, kan have sat fut under den allerede eksisterende konflikt.

Berlingske har talt med en beboer på Motalavej, der kender til begge familier. Denne har svært ved at forstå, hvad konflikten egentlig handler om, men én ting står klart. Der skal utrolig lidt til, før konflikten mellem de to klaner blusser op.

Ifølge beboeren på Motalavej går det særligt galt, når de unge mennesker i familien kommer i karambolage med hinanden. Dette fremgår også tydeligt af Berlingskes aktindsigt.

Ditte Brøgger Løjborg beskriver i flere mails, hvordan de unge grupperer sig, bliver varetægtsfængslede, smidt ud af skolerne, laver masseslagsmål og kører vandvidskørsel. Der er sågar blevet affyret fyrværkeri mod politiet, mod en 7-Eleven butik og mod en Lidl-Butik.

Den regionale HR-chef for Lidl, er også en del af mail korrespondancen. Han beskriver, hvordan situationen med Lidl på Motalavej er uholdbar. Personale er blevet truet og butikken er blevet udsat for hærværk. De unge mennesker har sågar ude foran butikken fremmvist, at de har strømpistoler og lignende våben på sig.

Konflikten går altså ud over mange forskellige, der på den ene eller anden måde opholder sig på Motalavej i Korsør. Boligselskabet, der huser de to familier på Motalavej, ser også gerne familierne ude af området. Men det kan bare ikke sådan lige lade sig gøre.

Skal dette ske, skal der dog først fældes dom over nogle af familiemedlemmerne. Og dette er ikke tilfældet.