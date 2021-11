Som studerende kan økonomien til tider være presset.

Det var den også for en 28-årig mand, da han i 2019 læste en professionsbachelor i Aalborg.

Derfor kom han på den idé, at han kunne videresælge kopierede studiebøger til andre studerende, der var ude efter at slippe billigere, når pensumlisten blev offentliggjort. Det forklarede han tirsdag ved Retten i Aalborg.

Her var den 28-årige mand tiltalt for at have krænket ophavsretten ved at kopiere og videresælge lærebøger til en samlet vinding på 26.454 kroner fordelt på 146 salg.

»Det, han har gjort, er, at han har anskaffet sig de her bøger digitalt. Dem har han så solgt på DBA, ved at sende et link til en sky eller ved at sende bogen vedhæftet i en mail,« forklarer Rasmus Hegelund, der er anklager ved SØIK, også kendt som Bagmandspolitiet.

Der var tale om bøger til flere forskellige studier, men særligt solgte han mange studiebøger til sygeplejerskeuddannelsen.

Mens det ulovlige salg stod på, blev den nu dømte mand kontaktet af DBA, der gjorde opmærksom på, at hans forretning ikke var lovlig. Det til trods fortsatte han med at sælge de kopierede studiebøger.

Dommen for ophavsretskrænkelserne lød på 30 dages betinget fængsel samt en erstatning på 35.000 kroner til ophavsretshaverne. Derudover er mandens computer blevet konfiskeret, ligesom de 26.454 kroner, som han havde tjent på det ulovlige foretagende, også er blevet konfiskeret.

»Han tilstod fuldt ud og forklarede i overensstemmelse med tiltalen, at han havde oprettet de her annoncer på DBA, hvor han havde flere forskellige profiler,« siger Rasmus Hegelund og fortsætter:

»Han forklarede, at det var til at finansiere sit eget studie, og at han selv syntes, han havde fundet en smart måde at gøre det på,« siger anklageren.

Den 28-årige mand modtog dommen.

»Vi er meget tilfredse med dommen. Retten fulgte vores påstand en til en. Dommen cementerer, at det er noget, der bliver set alvorligt på fra domstolene,« siger Rasmus Hegelund.

Bag anmeldelsen står interesseorganisationen Rettighedsalliancen, som arbejder for at sikre kreative fags rettigheder.