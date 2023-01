Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En thaimassageklinik var torsdag omdrejningspunkt for en større efterforskning af Østjyllands Politi.

For ved en kontrol fik man mistanke om, at to thailandske kvinder muligvis er blevet udsat for menneskehandel.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

»Østjyllands Politi fremstiller fredag kl. 14.00 en 47-årig thailandsk kvinde i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Hun blev onsdag sammen to andre thailandske kvinder tilbageholdt på en massageklinik i Aarhus C, da politiet under en kontrol konstaterede, at ingen af dem havde gyldig opholds- eller arbejdstilladelse,« skriver politiet i rapporten.

»Sagen blev forelagt Center Mod Menneskehandel, der har vurderet, at der er mistanke om, at to af kvinderne kan være udsat for menneskehandel. Politiet har derfor nu overdraget de to kvinder til Center Mod Menneskehandel, hvorefter sagen skal undersøges nærmere og forelægges Udlændingestyrelsen.«

Der er umiddelbart ingen mistanke om, at den 47-årige er blevet handlet.

Udlændingestyrelsen har vurderet, at hun skal udvises af landet.

Hun fremstilles derfor ved retten med henblik på, at politiet kan tilbageholde hende, indtil udvisningen kan effektueres.