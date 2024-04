En tricktyv havde ikke heldet med sig, da han tirsdag forsøgte at svindle tre ældre kvinder.

Under påskud om, at han hed 'Jens Larsen' og var ansat i banken, ringede han til tre ældre kvinder i Vesthimmerland Kommune for at bede dem udlevere deres hævekort.

Manden forklarede dem hver især i røret, at der var foretaget mystiske overførsler fra deres konti, og at han ville sende en medarbejder ud for at hente kortene, skriver TV 2 Nord.

En af kvinderne hoppede på nummeret og udleverede sit kort til en 25-30-årig mand, som ifølge politiet mødte op på hendes adresse iført briller.

»En lille time senere bliver der forsøgt hævet i en hæveautomat i Aars, men det lykkedes ikke at få penge med derfra,« oplyser politiassistent Hans Henrik Sørensen til TV 2 Nord.

To øvrige kvinder, som manden forsøgte at svindle, hoppede ikke i fælden.

I de senere år har der foregået tricktyveri i stor stil, både digitalt i form af beskeder, men også med opkald.

Det er i mange tilfælde ældre borgere, som gerningsmændene udser sig som ofre.