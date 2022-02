Tre gange har en borger fra Nordjylland kontaktet politiet med mulig videoovervågning og billeder af den efterlyste sorte Golf, men han har aldrig hørt tilbage fra politiet.

»Når de nu ved, at jeg har videoovervågning i højkvalitet, så syntes jeg, at de burde interesseret. Men den har de glippet.«

Sådan lyder det fra en borger nord fra Aalborg, der på egen hånd kontaktede Nordjyllands Politi ikke én gang, men hele tre gange med videoovervågningsbilleder fra et af de områder, som politiet har efterforsket intensivt de seneste mange dage.

Nordjyllands Politi har flere gange bedt offentligheden om hjælp til at kortlægge de to drabssigtedes mænds færden fra det tidspunkt, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag morgen 6. februar og frem til onsdag, hvor de to blev anholdt. Begge de to 36-årige mænd nægter sig skyldige.

»Jeg snakkede endda med en politibetjent, der fortalte, at det lød interessant. Hun undersøgte det, men jeg har aldrig hørt fra dem. Det kan selvfølgelig være, at de har nok materiale. Men nu har de jo efterspurgt det,« lyder det fra borgeren, der ønsker at være anonym. B.T. er bekendt med personens identitet.

Helt specifikt har borgerens overvågningskamera et billede af netop en sort Golf, der kørte forbi adressen mandag i høj fart.

Men desværre er filerne med de potentielt vigtige billeder og videoer nu slettet. Personen fortalte til politiet, at han gemte dem. Men da han ikke hørte tilbage fra dem og senere så, at ligdele fra Mia Skadhauge Stevn var blevet fundet i Dronninglund Storskov, slettede han dem.

Hvordan kan det være, at du ikke gemte filerne, når politiet fortalte, at man skulle gemme dem?

»Det vidste jeg ikke. De blev gemt i fire et halvt døgn, men det er for sent nu. De kunne bare have svaret tilbage på min henvendelse,« siger personen, der oplyser, at kameraet har en høj opløsning og ville kunne vise bilen og eventuelle passagerer og antal.

På en cykeltur mandag i Hammer Bakker så borgeren en bil, der kørte i et usædvanligt højt tempo, hvilket fik ham til at tjekke overvågningen.

»Den kørte meget hurtigere, end man normalt oplever. Derfor gik jeg hjem og kiggede på min overvågning.«

»På den kommer der en sort bil magen til den, som de efterlyser. Jeg tog et billede af den og sendte til politiet, men jeg har heller ikke hørt noget fra dem om det. Det kan selvfølgelig være, at det var en anden bil,« siger den person, der desværre ikke kunne se bilens nummerplade på grund af regnvejr, der giver genskær på optagelserne.

Hos Nordjyllands Politi er man bekendt med mandens henvendelser.

»Det er væltet ind med henvendelser til politiet – og på nuværende tidspunkt har vi fået omkring 1.500 henvendelser i Mia-sagen. Det er rigtigt, at borgeren har henvendt sig til politiet. Det er registreret de gange, men efterforskningen, den ligger ikke stille, og vi bliver hele tiden klogere og er i fuld sving med at kortlægge deres færden,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Ifølge vicepolitiinspektøren blev henvendelserne vurderet.

»Den er ikke skønnet relevant for den efterforskning, som vi har lavet af de sigtedes færden. Man kan sige for en sikkerheds skyld, så retter vi henvendelse til borgeren nu her for at høre, om der er noget, men den er simpelthen ikke skønnet relevant, heller ikke i forhold til efterforskningen af videoovervågningen, som vi har lavet, lyder det fra Frank Olsen.

Hvordan kan både en videoovervågning og et eventuelt billede af bilen ikke være relevant for efterforskningen?

»Det er, fordi vi har mere eller mindre kortlagt den færden, der er lige i det område der. Og vi har været derude og haft kontakt med de omkringliggende ejendomme. Men det er simpelthen ikke skønnet relevant, og det vil undre mig, hvis det skulle være den bil i forhold til den vurdering, som vi har foretaget,« siger efterforskningslederen.

Nordjyllands Politi opfordrer fortsat borgere, der kan have set den sorte Golf til at henvende sig, hvis de har relevante informationer i sagen.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er deres valg, lyder det fra den nordjyske indbygger.