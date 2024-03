Afspilninger skete som led i konsulentarbejde, hævder 53-årig, der nægter at have svindlet streamingtjenester.

En 53-årig mand beskyldes for at have svindlet sig til 4,3 millioner kroner i royalties fra streamingtjenester som Spotify, Apple Music og YouSee Musik.

Han anklages for at have registreret sig som rettighedshaver af 689 musiknumre og have opsat et system, der kunne afspille numrene igen og igen.

Den tiltalte nægter sig skyldig i anklagen om databedrageri.

På retssagens anden dag forklarer han i Retten i Aarhus, at han ganske rigtigt streamede meget.

Efterforskningen har kortlagt, at han havde 69 streamingabonnementer, herunder 20 abonnementer alene på tjenesten Spotify.

Den tiltalte husker ikke det eksakte antal abonnementer, men forbruget var stort, forklarer den 53-årige.

Det var som led i arbejdet med at registrere og uploade musik til streamingtjenesterne, hævder han.

- Jeg havde gjort det til en vane at bruge 15 minutter hver morgen og 15 minutter hver aften, hvor jeg tjekkede, at de numre, jeg havde lagt op, var gået live og kunne afspilles, lyder det fra den 53-årige.

Manden, der i retten er iført en mørkegrå blazer og sorte briller, har forklaret, at han har arbejdet som konsulent i musikbranchen.

Han har med egne ord været et "administrativt bindeled" mellem pladeselskaber og streamingtjenester.

- Men hvorfor var det nødvendigt med 20 forskellige konti bare på Spotify, vil specialanklager Amir Amirian vide.

- Det var det, fordi jeg skulle tjekke på tværs af enheder, styresystemer og browsere. Mit mål var at lave en stikprøve ud fra et katalog på cirka 20.000 numre, forklarer den tiltalte.

Den tiltalte siger, at abonnementerne på streamingtjenesterne var købt og betalt og "anvendt i god tro uden tanke på noget som helst mærkeligt".

Den 53-årige har forklaret, at han modtog royalties, men hovedparten af pengene blev sendt videre til rettighedshaverne hos samarbejdspartnerne.

En mindre del gik til ham selv, men det var indtægter for musiknumre, han selv havde komponeret og havde ophavsretten til, hævder han.

Ud over databedrageri er manden tiltalt for brud på ophavsretten. Han skal have redigeret i originale musiknumre, ændret tempo og varighed og herefter udgivet numrene med sig selv som rettighedshaver.

Et forhold, han også nægter.

Retten har afsat tre dage til at behandle sagen, og den sidste dag er berammet til 27. februar.

/ritzau/