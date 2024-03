53-årig mand tiltalt for at manipulere streamingtjenester og uberettiget modtage royalties for 4,3 millioner.

En 53-årig mand fra Aarhus afviser, at han har bedraget streamingtjenester som Spotify, Apple Music og YouSee Musik for 4,3 millioner kroner.

Det fremgår, da han tirsdag har taget plads i retssal 8 i Retten i Aarhus.

Han skal ifølge anklagen have genereret et kunstigt højt antal afspilninger af 689 musiknumre på streamingtjenesterne.

Det skal have udløst uberettiget udbetaling af såkaldte royalties for 4.380.734 kroner.

Derudover har den 53-årige ifølge anklagen krænket ophavsretten for 37 musiknumre.

Han beskyldes for at have modificeret de originale værker ved at ændre tempo og varighed af numrene, hvorefter han registrerede sig selv som rettighedshaver.

Men anklagen afvises fuldstændig.

Den tiltalte forklarer, at han har arbejdet som konsulent i musikbranchen, hvor han har hjulpet forskellige pladeselskaber i ind- og udland med at lægge deres musiknumre ud på streamingtjenester.

- Som distributør har jeg haft 20.000-25.000 numre i det musikkatalog, jeg har haft igennem min lille forretning, forklarer den tiltalte.

Han er iført en blå skjorte med hvide prikker og en grå blazerjakke.

Den tiltalte har også selv modtaget royalties for "nogle hundrede" musiknumre, som han hævder selv at have komponeret og lagt ud på streamingtjenesterne.

Han har forklaret, at han selv komponerer musik inden for genren avantgarde/house.

Sagen begyndte at rulle, da politiet i marts 2018 blev kontaktet af organisationen Rettighedsalliancen.

Organisationen, der repræsenterer over 100.000 danske rettighedshavere inden for musik og film, havde bemærket et usædvanligt mønster hos streamingtjenesten Spotify.

På en uge blev 244 musiknumre afspillet mere end 36.000 gange. 98 procent af gangene var det de samme 20 brugernavne, der stod bag afspilningerne.

De 20 brugernavne kan kobles til den tiltalte, har anklageren oplyst i sin forelæggelse af sagen.

Direktør i Rettighedsalliancen Maria Fredenslund overværer fra tilhørerpladserne retssagen.

Det er ifølge direktøren den første af sin art, der behandles ved en dansk domstol.

- Ophavskriminalitet og manipulation med streaming er noget, der vokser og udvikler sig meget hurtigt i øjeblikket.

- Derfor er vi glade for, at politiet har taget den her sag op, og vi håber på, at der med en dom i sagen bliver sendt et stærkt signal om, at her er foregået noget der er dybt kriminelt og ulovligt, siger hun i en pause.

Ni vidner skal afgive forklaring i sagen, og retten har afsat tre dage til behandling af sagen.

