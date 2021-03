En kommunal ansat familiekonsulent forklarer tirsdag i retten, at seksuelt forhold til kvinde var gensidigt.

En kommunal familiekonsulent udnyttede efter anklagemyndighedens opfattelse sin stilling til at opnå samleje med en enlig mor. Selv afviser han pure - forholdet var gensidigt og kærestelignende, lyder forklaringen tirsdag i Retten i Nykøbing Falster.

Manden er i 50'erne - hans præcise alder kan ikke nævnes, da det muligvis kan være i strid med et navneforbud i sagen. Det samme gælder hans arbejdsplads.

Kvinden er 13 år yngre og havde i årene 2015 til 2019 støtte fra kommunen i forbindelse med hendes søns skolegang.

Familiekonsulenten var i første omgang tilknyttet familien som såkaldt 2'er. Det var altså ikke ham, der havde det formelle ansvar for sagsbehandlingen. Og det var i den periode, at han og kvinden indledte et forhold.

- Jeg er blæst fuldstændig bagover, hvor intelligent denne her kvinde er, fortæller familiekonsulenten tirsdag i retten.

Han fortæller, at der opstod sød musik mellem de to under en tur til forlystelsesparken Hansa Park ved Lübeck. I en grænsebutik kommenterede den enlige mor en herreparfume, som familiekonsulenten overvejede at købe. Og det gjorde indtryk på ham.

Senere begyndte de at skrive sammen via nettet. Flere af beskederne læser senioranklager Anne Marie Fink op i retten. Her omtaler kvinden blandt andet familiekonsulenten som "frække dig".

Andre beskeder handler om, at de glæder sig til at være sammen og at ligge og hygge sammen, mens andre igen handler om seksuelle fantasier.

På et tidspunkt overgik familiekonsulenten fra at være 2'er til at være 1'er, hvilket vil sige, at han blev den egentlige sagsbehandler. I retten forklarer han, at de derefter afbrød deres seksuelle forhold, men fortsatte som nære venner.

Anne Marie Fink læser dog en række beskeder udvekslet mellem de to op, som er afsendt i den periode. Beskederne antyder, at der er et fysisk forhold.

- Når du læser dem op her, så kan jeg selv komme i tvivl, forklarer familiekonsulenten, som dog bedyrer, at det seksuelle forhold var afbrudt.

Han er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der handler om, at han har udnyttet sin betroede rolle over for familien og familiens afhængighed af ham til at opnå sex.

I straffelovens sædelighedsbestemmelser er den blandt de mildeste af slagsen. Maksimumstraffen er fængsel i ét år. Til sammenligning er maksimumstraffen for voldtægt otte års fængsel.

Ifølge sagens anklageskrift var det ikke bare familiekonsulenten, som var seksuelt sammen med kvinden. Hans kammerat deltog også en enkelt gang.

Sekvensen er optaget på video, som afspilles i retten. Det sker dog for lukkede døre, da det vil krænke sagens parter unødigt, hvis det blev afspillet i et offentligt retsmøde.

Familiekonsulenten forklarer, at det var kvindens eget ønske, at de skulle få en tredje part til at deltage.

Kvinden er ligesom familiekonsulenten beskyttet af et navneforbud i sagen.

Hun skal afgive forklaring i sagen tirsdag eftermiddag. Det vil formentlig komme til at ske for lukkede døre. Der ventes dom i sagen 18. marts.

