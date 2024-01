Der bliver skrevet danmarkshistorie, når kronprins Frederik på søndag bliver til kong Frederik X.

Store dele af Danmark vil følge med, og mandag kunne Kongehuset så løfte lidt af sløret for, hvordan hele tronskiftet vil tage sig ud.

Meget af det var forventet, men der var alligevel også et par overraskelser.

Sådan lyder det fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen fra Københavns Universitet.

Særligt har han bemærket to ting.

Det første handler om det faktum, at kronprins Frederik – på det tidspunkt konge – mandag vil møde op i Folketinget.

»Det er faktisk ret overraskende, for ganske vist fremgik det af grundloven fra 1849, at kongen skulle aflægge sin ed for hele rigsdagens nærved, hvilket i dag svarer til Folketinget. Men i 1953-versionen fremgik det i stedet, at det skulle være for statsrådet,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og fortsætter:

»Statsrådet kan sammenlignes med Regeringen, så her går man på en eller anden måde tilbage til den første grundlov, når han møder hele Folketinget. Eller, man tager en tanke fra den, og det, synes jeg, er en god idé.«

En anden overraskelse – eller fin detalje i hvert fald – finder man ifølge kongehuseksperten i transporten på selve kroningsdagen.

I denne omgang er der jo 'to sæt' kongelige, der skal fragtes til og fra Christiansborg Slot.

På vej til Christiansborg Slot bliver Kronprinsparret kørt i en bil, mens Dronningen fragtes i karet.

Herefter finder selve tronskiftet sted under et møde i Statsrådet, og når de så igen kommer udenfor og skal køres væk, er transportmidlerne skiftet.

Nu bliver den abdicerede dronning kørt i bil, mens den nye konge og dronning transporteres i karet.

En fin detalje, mener Sebastian Olden-Jørgensen.

»Jeg synes, det er en fin lille ting, der markerer, at der sker noget. De kan jo ikke skifte tøj, men ved at ændre transportformen, gør man jo klart, at nu er tronskiftet sket. Det er regenten, der er i kareten,« siger han.

Tronskiftet sker omkring klokken 14.00, og ifølge planen vil den nye konge for første gang træde frem for befolkningen klokken 15.00.

Det sker, når han træder ud på balkonen på Christiansborg Slot, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil proklamere tronskiftet.