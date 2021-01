En kvinde tog sin 75-årige mand i at misbruge hendes 11-årige datter. Han er blevet idømt syv års fængsel.

En 75-årig mand er blevet idømt syv års fængsel for at have misbrugt sin steddatter i årevis.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var mandens egen kone, der tog affære, da hun opdagede sin mands upassende adfærd.

Den 26. april sidste år vågnede hun tidligt om morgenen ved nogle lyde i parrets hjem lidt uden for Aarhus.

I stuen tog hun sin mand på fersk gerning, der opførte sig upassende over for steddatteren.

Steddatteren var på det tidspunkt 11 år gammel, men ifølge politiet har misbruget stået på, siden hun var syv år.

Manden er desuden kendt skyldig i at have flere end 3500 børnepornografiske billeder og videoer på sin computer.

Ud over fængselsstraf har manden fået forbud mod at tage imod besøg fra børn, der ikke er ledsaget af en voksen. Han må heller ikke selv besøge hjem, hvor der er børn.

/ritzau/