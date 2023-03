Lyt til artiklen

Han er far til hendes to små børn, og mens han sad fængslet, måtte hun gennemgå en fødsel helt alene.

Iført en strikket sweater i regnbuefarver, stramme jeans og mørkt hår indtog hun noget forsigtigt vidneskranken fredag eftermiddag i Retten i Holbæk. Og der gik ikke længe, før tårerne fik frit løb.

»Det er ikke så rar en situation at sidde i,« udbrød hun lavmælt, mens hun tørrede tårerne væk med hænderne.

Hendes mand og faren til hendes børn på et og tre år, er nemlig tiltalt for at have planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i et koldblodigt hævndrab i Kalundborg 17. november 2020, hvor to unge mænd mistede livet. Det samme er en 31-årig mand, og begge nægter de sig skyldig.

Det er politiets opfattelse, at det skæbnesvangre skyderi i Kalundborg blev udløst af en stridighed i bandemiljøet mellem den forbudte bande LTF og Sydkystgruppen. Og angiveligt skulle motivet være hævn for, at et LTF-medlem kort forinden var blevet kidnappet og mishandlet af rivalen.

I retten har kvinden forklaret, at hun er født og opvokset i Nordjylland og mødte hendes mand gennem en kollega. Ikke længe efter fandt de sammen, men der gik alligevel lidt tid, før hun fandt ud af, at han havde tilknytning til LTF.

»Der gik lidt tid, før det kom rigtigt ud over hans læber. Han ønskede noget andet med sit liv. Han var jo bare vokset op, hvor han var, men han havde jo nogen drømme om noget helt andet,« forklarede hun.

Selv har den tiltalte forklaret, at han meldte sig ud af LTF i 2019. Det var blandt andet i forbindelse med en sag, hvor han sad fængslet for at have solgt gps-udstyr videre til nogen, der brugte det til noget kriminelt, at han valgte at træde ud.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

»Jeg følte mig taget i røven. Jeg gik glip af min datters fødsel. Det er det, der gjorde, jeg blev vred og ville ud,« har han tidligere forklaret under retssagen.

Han havde med vilje derfor også valgt at sidde i isolation under hans varetægtsfængsling. For alternativet var at sidde sammen med andre LTF’er.

»Han ville ikke forbindes med LTF. Det var ikke det, han ville med sit liv. Han ville ud,« forklarede hun.

Forholdet mellem de to beskriver hun som turbulent, hvor de har været til og fra hinanden, men efter han havde siddet varetægtsfængslet frem til sommeren 2020, ændrede han sig.

»Han havde slet ikke noget med dem (LTF red.) at gøre. Han var hjemme hver dag og rendte ikke rundt med alle mulige hele tiden. Han lagde sit liv fuldstændigt om. Og prøvede at være familiefar. Men det var jo svært og hårdt. For han havde ikke har været med til sin datters fødsel,« lød det grædende fra hende.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

»Der startede et hårdt arbejde for ham med at få opbygget en relation og kontakt til sin datter. Det er ikke noget, man ønsker for nogen,« forklarede hun videre og afsluttede med et lille vink og et »vi ses« til hendes mand.

Det var tre mænd i november 2020, der blev lokket i et dødeligt baghold, hvor de blev skudt ned på parkeringspladsen foran dagligvarebutikken Meny i Kalundborg midt i åbningstiden.

I 12 sekunder stod den brutale kugleregn på, hvor to af mændene afgik ved døden.

Det er blandt andet flere beskedkorrespondancer mellem forskellige profiler fra den krypterede tjeneste SKY, der har fået politiet til at rette mistanke mod de nu to tiltalte.

