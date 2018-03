Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En kvindelig kondiløber fandt tirsdag formiddag en bil med bunden i vejret i strandkanten ved Stevns Klint, skriver Dagbladet Køge.

Kvinden slog alarm via Stevns Museum et par hundrede meter inde i landet i Højerup. Da indsatsleder, redningsmandskab og politi kom til stede kort før klokken 10, stod det klart, at der i bilvraget var en mand.

En retsmediciner erklærede kort efter manden død.

Politiet var tirsdag middag i færd med at underrette mandens pårørende om ulykken, men oplyser, at der er tale om en mand bosat uden for lokalområdet, hvor ulykken skete.

De tilstedeværende betjente oplyser, at bilens motor var kold, hvilket kan indikere, at ulykken er sket, nogen tid før bilen blev fundet tirsdag morgen, skriver avisen.

Sagen efterforskes nu, og dødsårsagen er ikke endeligt fastslået.

/ritzau/