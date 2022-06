Lyt til artiklen

Rammstein-koncerten endte med andet en god musik og kolde fadøl for en voldsom koncertgæst.

Nogle vagter ved koncerten i Aarhus tog onsdag klokken 17.34 kontakt til politiet.

Vagterne havde tilbageholdt en 32-årig mand, der var voldsomt opfarende og havde opført sig aggressivt inde på koncertstedet.

Da betjentene kom frem, rettede den 32-årige vreden mod dem, og under anholdelsen spyttede han en betjent i ansigtet, mens han råbte diverse skældsord rettet mod en anden.

Den 32-årige blev sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

Ud over den 32-årige blev en enkelt anden koncertgæst anholdt.

En 55-årig mand, der var blevet smidt ud fra pladsen efter at have opført sig aggressivt over for personalet, blev også anholdt.

Det skete, da han nægtede at oplyse sit navn og sin adresse til politiet.