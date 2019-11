Københavns Kommune har knap en million kroner til gode i sagen om Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen.

Tre kommuner samt Danske Døves Landsforbund har penge til gode i sagen om millionsvindel i Socialstyrelsen.

Det konkluderer Socialstyrelsen, der har afsluttet sin undersøgelse af, om der er tilskudsmodtagere, som har et tilgodehavende i sagen om Britta Nielsens svindel.

Det er Københavns, Roskilde og Jammerbugt Kommune, der har penge til gode.

Samlet har de fire lidt over en million til gode i sagen. Det er dog Københavns Kommune, der har flest penge til gode. Kommunen har nemlig 991.662 kroner i tilgodehavende.

Roskilde Kommune har 69.047 kroner til gode, mens beløbet for Jammerbugt er 24.276 kroner og Danske Døves Landsforbund er 6316 kroner.

I alt fandt Socialstyrelsen først ti modtagere, som kunne have penge til gode, men det er altså kun endt med, at fire modtagere har et tilgodehavende.

Tirsdag var sjette dag i sagen mod Britta Nielsen, der samlet er tiltalt for svindel for 117 millioner kroner. Svindlen foregik ifølge tiltalen gennem 25 år ved, at hun overførte penge til sine egne konti.

Langt de fleste penge i svindlen stjal Britta Nielsen ved, at hun oprettede fiktive projekter, som hun overførte penge til. Derfor har det kun været for en mindre del, at tilskudsmodtagere har penge til gode.

Britta Nielsen har i retten erkendt at have overført penge til egne konti, men hun har ikke erkendt det fulde beløb og alle tidspunkter, for hun ikke kan huske det hele.

/ritzau/