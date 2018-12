Fængsel i et år og ni måneder bliver straffen for mandatsvig til tidligere personaledirektør i Hvidovre.

Da en chef i Hvidovre Kommune tilbage i 2010 blev degraderet, fik han ifølge rettens vurdering afløb for sin frustration ved at snyde kommunen for penge. Og svindlen skulle stå på i årevis.

Den tidligere personaledirektør i Hvidovre Kommune Per Krog er fredag idømt et år og ni måneders fængsel for mandatsvig mod kommunen.

Manden misbrugte sin betroede stilling til at købe elektronisk udstyr til sig selv for over 400.000 kroner af kommunens penge, og det anser Retten i Glostrup for at være en overtrædelse af en skærpende strafbestemmelse.

Det var tilbage i marts 2015, at en årvågen sekretær opdagede, at der var ugler i mosen. Hun undrede sig over, hvor blandt andet en række Apple-produkter, som var blevet indkøbt, egentlig befandt sig.

Det skete, i forbindelse med at Per Krog gik på pension.

Kommunen iværksatte en undersøgelse, og den viste, at Krog på sin bopæl lå inde med en del elektronik: 12 iPhones, 7 iPads, 10 bærbare computere, 4 kameraer med 6 objektiver og andet udstyr.

Alt i alt lå han inde med cirka 140 genstande til en værdi af mere end 400.000 kroner. Genstande, som viste sig at være købt for kommunens penge.

Sagen blev meldt til politiet, og efterforskningen viste, at Per Krog i perioden fra 2011 til 2015 havde solgt elektronisk udstyr, som var indkøbt for kommunens penge.

Chefen, der i dag er 66 år, forærede også bærbare computere til medarbejdere, som han havde et tæt forhold til.

Direktøren brugte også sin stilling til at købe bøger for over 50.000 kroner. Bøgerne havde ingen relevans for hans arbejde, og de var ingen steder at finde på hans arbejdsplads.

Inden svindlen blev indledt, var en ny kommunaldirektør kommet til roret i kommunen. Den nye chef havde taget en del ansvar fra personaledirektøren.

Retten i Glostrup har i sin begrundelse for dommen anført, at det er det mest sandsynlige motiv til mandens kriminalitet. Økonomiske problemer var der ingen af, lønnen var høj, og heller ikke andre forhold kunne forklare hans ugerninger.

Per Krog har under sagen nægtet sig skyldig. Han har påstået, at alle indkøb skete i kommunens interesse.

Det, som han havde solgt, var udtjente genstande, som var blevet overflødige. Og når der lå genstande hjemme hos ham selv, var det, fordi de skulle nulstilles inden hans fratrædelse.

Per Krog har nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

