Hvordan kunne det ske?

Det er det altoverskyggende spørgsmål, som alle sidder tilbage med, efter en mandlig beboer onsdag afgik ved døden på grund af voldsomme forbrændinger i et spabad på et bosted for udviklingshæmmede.

Dødsulykken skete på Centervej, som er et botilbud for udviklingshæmmede beliggende i Kolding Kommune.

Gülcan Güven Grud, der er social- og handicapchef i Kolding Kommune, kan dog ikke sige, hvordan hændelsen kunne ske.

»Jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet. Jeg har selv stillet mig det. Men jeg har ikke svaret. Nu skal vi afvente en række undersøgelser.«

»Og det skal være med til at komme med de svar, vi alle stiller,« siger hun torsdag til B.T.

Sagen bliver blandt andet undersøgt af politiet, som har indledt en efterforskning af sagen. Helt efter bogen, slår Gülcan Güven Grud fast.

»Vi kontaktede selv politiet. Og generelt er vi i tæt samarbejde med politiet, og vi støtter naturligvis op om myndighedernes undersøgelse i sagen.«

»Vi er dybt berørt over situationen. Vores tanker går til pårørende, medarbejdere og beboere, som har mistet en god ven. Det er en meget svær situation at stå i. Derfor kan jeg ikke komme meget ind på sagen. Ikke når en efterforskning pågår, og desuden er der tale om personfølsomme oplysninger.«

Det er ikke første gang, at Centervej danner ramme om negativ omtale.

I september og december 2023 fik stedet påbud af Styrelsen for Patientsikkerheden. Blandt andet fik stedet udstedt et krav om, at de skulle »sikre forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger, tilstrækkelig journalføring, indhentelse af informeret samtykke og sikre forsvarlige procedurer for adrenalin«.

Gülcan, med de to besøg og den seneste sag, er det ikke en indikation på, at noget er helt galt?



»Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal skille de to ting ad. Påbuddene fra styrelsen omhandler ikke spabadet (hvor ulykken skete, red.). Så det har intet med hinanden at gøre.«

Hun tilføjer, at der ikke tidligere har været ulykker i spaen.

Men skal der ikke gøres noget? Det her giver vel anledning til at kigge indad?



»Der skal ske en selvransagelse, og der er sat processer i gang. Vi går ikke på arbejde for at skade borgerne, men for at gøre en forskel. Men det er klart, vi skal kigge på, hvad der er sket.«

»Og hvad vi så skal gøre bedre, og om der skal kigges på arbejdsgangene. Vi vil handle proaktivt. Og lige nu afventer vi tilbagemelding fra politiets efterforskning, når der ligger en konklusion.«

Hvor længe har afdøde været i vandet?

»Det kan jeg ikke sige konkret. Ikke lang tid, men alligevel for lang tid, når vandet har været så varmt.«

Den afdøde beboer havde fuld førlighed, fortæller Gülcan Güven Grud.

Har der været personale til stede i øjeblikket?

»Generelt kan jeg sige, at spaen ikke bliver anvendt, uden personalet er til stede.«

Men så er vi jo tilbage ved spørgsmålet om, hvordan det kunne ske?

»Det kan jeg godt forstå, men det kan jeg desværre ikke svare dig på.«

Har I et ansvar for det, der er sket?

»Det vil jeg lade politiet afgøre.«