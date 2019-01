Ringkøbing-Skjern blev advaret allerede i 2014, hævder svigerinde til kvinde, der anklages for blodtapning.

Allerede i 2014 blev Ringkøbing-Skjern Kommune underrettet om, at en mor fra Skjern muligvis led af Münchhausen by proxy.

Det siger svigerinden til den 36-årige sygeplejerskeuddannede kvinde, der ved Retten i Herning er tiltalt for at have udsat sin søn for mishandling ved systematisk blodtapning.

Der var tale om en anonym underretning, forklarer svigerinden, der altså er drengens faster.

- Det var min mand, der ringede til kommunen anonymt. Vi var bekymrede for, at kvindens børn ikke fik den rette ernæring.

- Vi var bange for, at der blev gjort skade på børnene. Min mand nævner specifikt, at vi mistænker kvinden for at lide af Münchhausen by proxy, fortæller hun i retten.

Underretningen blev givet anonymt. Manden gav sig altså ikke til kende med sit navn.

- Vi var bange for, at hvis vi ikke gjorde det anonymt, så kunne vi lave skade i familien på en måde, der ville betyde, at vi ikke ville hjælpe de her børn, siger kvinden i retten.

Men Ringkøbing-Skjern Kommune vendte ikke tilbage, fortæller hun.

- Vi hørte ikke mere fra kommunen. Vi regnede med, at de tog over og undersøgte sagen. Og når vi ikke hørte mere, så var det, fordi der ikke var noget om snakken, fortæller kvinden.

Men hvorfor gik du ikke til din bror (drengens far, red.), med din bekymring, spørger forsvarsadvokat René Knudsen.

- Fordi på det tidspunkt var han ikke et sted, hvor han kunne gå imod det, siger kvinden.

Det er uvist, om Ringkøbing-Skjern Kommune handlede på sagen dengang.

Først i sommeren 2017 opstår der mistanke hos lægerne på Aarhus Universitetshospital om, at moren kan være skyld i drengens alvorlige blodmangel.

Det fører til, at Midt- og Vestjyllands Politi etablerer videoovervågning af kvindens hjem.

25. september 2017 bliver kvinden anholdt i sit hjem, kort efter at hun har tappet blod fra sin søn for sidste gang.

Den tiltalte har erkendt sig delvist skyldig i anklagen. Ifølge hendes forsvarsadvokat foregik det under påvirkning af Münchhausen by proxy.

/ritzau/