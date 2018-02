Brøndby Kommune og Kriminalforsorgen er dømt ansvarlige for, at en fængslet mand blev smidt ud af bolig.

København. Brøndby Kommune og Kriminalforsorgen var ansvarlige for, at en nu 37-årig mand blev smidt ud af sin lejlighed, mens han var varetægtsfængslet.

Det afgjorde Københavns Byret i et privat søgsmål tirsdag, oplyser mandens advokat Martin Andersen.

- Sagen vidner om, at der er en enorm usikkerhed om, hvornår og hvem der er ansvarlige, siger han.

Manden sad varetægtsfængslet fra 15. december 2014 til 23. september 2016. Under hele perioden var han underlagt besøgs- og brevkontrol.

Kriminalforsorgen hjalp ham med at anmode kommunen om hjælp til at betale sin husleje, mens varetægtsfængslingen stod på.

Brøndby Kommune meddelte, at den gerne ville stå for betalingen i tre måneder. Herefter bad Kriminalforsorgen igen kommunen om at betale.

Kommunen sagde ja, men igen kun for tre måneder. Men det meddelte den ikke Kriminalforsorgen denne gang. Derefter blev der ikke længere betalt.

Samtidig blev der betalt husleje fra den fængsledes egen konto, uden at han vidste det.

Boligforeningen reagerede først efter et år, da kontoen ikke længere var i plus. Sagen overgik til fogedretten, der slog op i CPR-registret og fandt lejeren.

Her stod der, at manden boede på adressen. Men ifølge Martin Andersen burde kommunen have oprettet en note om, at manden var varetægtsfængslet.

Der blev sendt breve til adressen, og fogeden var ude og ringe på ved boligen. Kommunen fik besked om situationen og kontaktede manden via digital post.

Men da den nu 37-årige mand troede, at han var fritaget digital post, som han havde søgt om, var han ikke opmærksom på at tjekke.

Lejligheden blev efterfølgende tømt, og et tons indbo blev kørt væk, oplyser Martin Andersen.

- Sagen peger på et generelt problem om, hvem der skal opdatere CPR-registret, siger han

Både kommunen og Kriminalforsorgen blev dømt erstatningsansvarlige, men beløbet er endnu ikke fastlagt.

Den nu 37-årige mand blev dømt ni års fængsel, i den sag som han sad varetægtsfængslet i, for blandt andet bortførelse og vold.

