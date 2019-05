Slagelse Kommune går ud med en sjælden advarsel og beder ældre borgere om at være ekstra opmærksomme, før de lukker deres hjemmehjælpere ind.

I hvert fald hvis det er en hjemmehjælper, de ikke kender. Det skriver TV2 Øst.

Sagen er, at ukendte gerningsmænd har stjålet jakker med kommunens logo på.

Jakkerne bliver normalt brugt af kommunens hjemmehjælpere. Nu frygtes det, at tyvene vil misbruge jakkerne til at snyde sig ind i ældre borgeres huse under dække af at være hjemmehjælpere.

Ældre borgere opfordres derfor til at bede hjemmehjælpere om at vise ID-kort, før de bliver lukket indenfor i hjemmet.

Tyveriet, der skete på en videoovervåget parkeringsplads, er meldt til politiet.

For to uger siden blev 73-årige Birgit Mortensen fra Nykøbing Falster snydt af en falsk hjemmehjælper.

En ung kvinde, som kaldte sig Lisa, ringede på hos Birgit Mortensen og hævdede at være fra hjemmeplejen.

Men mens 'hjemmehjælperen’ hjalp Birgit Mortensen, der har dårlig hofte, på badeværelset, gennemrodede ukendte gerningsmænd hendes hus og stjal hendes smykker.

»Jeg havde et meget gammelt sæt i sølv, som jeg fik i konfirmationsgave i 1960. Der var halskæde, armbånd og øreringe. Det havde jeg lovet mit barnebarn, at hun skulle have, og det kan ikke erstattes,« siger Birgit Mortensen til TV2 Øst.