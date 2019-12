Poul Anthoniussen, der var kommunaldirektør i Odense, er død efter en trafikulykke torsdag aften.

Direktør i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning Poul Anthoniussen er død efter en trafikulykke.

Det skriver fyens.dk, og dødsfaldet bekræftes også på kommunens hjemmeside. Poul Anthoniussen blev 49 år.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at administrerende direktør Poul Anthoniussen er afgået ved døden som følge af den ulykke, han har været ude for.

- Vores tanker og dybeste medfølelse er hos familien, skriver kommunen på sin hjemmeside lørdag.

Ulykken skete på Ålsbo rasteplads på Vestfyn torsdag aften, og Poul Anthoniussen overlevede ikke de alvorlige kvæstelser, som han pådrog sig ved ulykken.

Kommunaldirektøren kørte af motorvejen og ind på rastepladsen, hvor han ramte direkte ind i en lastbil, der holdt parkeret lovligt, har Fyns Politi tidligere oplyst til Ritzau.

Ifølge fyens.dk oplyste politiet fredag, at intet tydede på, at direktøren var påvirket. En bilinspektør har undersøgt ulykkesstedet og skal være med til at klarlægge, hvorfor ulykken skete.

Poul Anthoniussen har været ansat i Odense Kommune siden 2011, hvor han kom til som skolechef, og de seneste fire år har han fungeret som Børn- og Ungeforvaltningens direktør, skriver fyens.dk.

Poul Anthoniussen efterlader sig kone og to børn.

/ritzau/