En 66-årige tidligere ledende medarbejder i Hvidovre Kommune er blevet dømt for omfattende svindel med kommunens penge.

Retten i Glostrup har netop idømt den tidligere kommunalchef, Per Krog, et år og ni måneders fængsel for groft mandatsvig og underslæb.

Per Krog har været ansat i Hvidovre Kommune siden 1989. Han begyndte som kontorchef for løn- og personaleafdelingen, og han har primært arbejdet med løn, personale og HR. Han har i perioder været konstitueret som skoledirektør, kulturdirektør og vicekommunaldirektør.

I 2007 og 2008 var han administrerende direktør i forbindelse med Hvidovre Forsynings overgang til aktieselskab.

I 2015 blev kommunen opmærksom på, at der var rod med registreringen af indkøbt IT-udstyr. Per Krog, der på det tidspunkt var personaledirektør, blev bortvist og politianmeldt.

Det viste sig, at kommunalchefen havde foretaget en lang række indkøb til sig selv og andre på kommunens regning. Han havde blandt andet indkøbt cirka 140 IT-genstande til en samlet værdi af over 400.000 kroner.

På sin bopæl var han i besiddelse af 12 iphones, syv ipads, ti bærbare computere, fire kameraer med seks linser, gps'er og højtalere.

Alene på kameraudstyr var der brugt 30.999,00 kroner.

Derudover var der indkøbt bøger om psykologi for over 50.000 kroner. Bøgerne havde ingen relevans for hans arbejde.

Efterforskningen viste, at kommunalchefen i en række tilfælde privat har videresolgt IT-udstyr, indkøbt på kommunens regning. I andre tilfælde har han foræret bærbare computere til medarbejdere, som han havde et særligt tæt forhold til.

I flere andre tilfælde har han indkøbt computere, som han straks leverede tilbage, hvorved han både fik udgiften til computeren refunderet fra kommunen og selv fik tilbagebetalt købsprisen.

Anklagemyndigheden begærede en straf på halvandet års fængsel, så byrettens dom er altså fire måneder højere end det anklagere krævede.

»Jeg er tilfreds med den dom, der er faldet. Det har været en langtrukken og meget alvorlig sag

mod en betroet medarbejder, der har udnyttet systemet og misbrugt vores tillid,« siger

kommunaldirektør i Hvidovre Kommune, Nich Bendtsen.

Første retsmøde i sagen fandt sted i starten af november. Her oplyste den tidligere kommunalchef at han nægter sig skyldig. Sagen kan nu ankes til Landsretten.