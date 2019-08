En mandlig leder i Odense Kommune er tiltalt for at have voldtaget og på anden vis forgrebet sig seksuelt på en anden mand.

Overgrebet fandt ifølge sagens anklageskrift sted i løbet af sommeren.

Det fremgår ligeledes af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, at de to tiltaleforhold begge har fundet sted i Odense Kommunes lokaler.

Udover voldtægten er han tiltalt for at have krænket en anden persons blufærdighed ved først at filme vedkommende med sin mobiltelefon, mens den krænkede sad på toilettet med bukser og underbukser trukket ned, for derefter at have taget på offerets kønsdele.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, om det er den samme mand, som i timerne umiddelbart efter – mellem klokken 18 og 21.30 den pågældende dag – blev udsat for seksuelt overgreb fra den tiltalte.

Denne udnyttede angiveligt, at offeret var så beruset, at han ikke var i stand til at gøre modstand.

Ifølge det beskrevne hændelsesforløb lå den berusede mand på en briks, da den tiltalte tog hans bukser og underbukser af, befølte ham og stak en finger op i ham.

Der bliver ført syv vidner i sagen, der bliver behandlet som en domsmandssag ved Retten i Odense i næste uge.

Den tiltalte nægter sig skyldig.