En tidligere chef i Rudersdal Kommune fortæller, at han tænkte, at Atea betalte del af private golfrejser.

Det var en fast tradition for en it-chef i Rudersdal Kommune, at han årligt rejste med en salgschef i Atea og en anden ven på golftur til Thailand.

Tre af rejserne, som ifølge it-chefen var ren fornøjelse - blev ifølge Bagmandspolitiet (SØIK) dog trukket fra Rudersdal Kommunes konto hos it-leverandøren Atea.

Derfor sidder it-chefen mandag på anklagebænken i Retten i Lyngby, hvor han er tiltalt for bestikkelse, underslæb, tyveri og mandatsvig. I første omgang fortæller han, at han ikke troede, at Atea betalte for noget af turene, men efter en pause i retssagen skifter han.

- Jeg tænkte, at der kom tilskud fra Atea, siger den 63-årige tidligere it-chef.

Han fortæller, at han selv betalte nogle penge til salgschefen Per Juul Andersen, der lagde ud for turene. Men han betalte ikke det hele.

Den tidligere it-chef afviser dog at vide, om udgifterne blev betalt af Atea selv eller med penge, som kommunen havde til gode på en konto hos Atea. Den kommunale chef forklarer, at de tre mænd ikke snakkede meget om betalingen fra Atea.

Anklager Andreas Juul Bjørn fortæller, Per Juul Andersen på et tidspunkt skrev til it-chefen, at der var "ok fra Carsten" (tidligere salgsdirektør i Atea, red.).

- Jeg tænker, at Per skal nok også have lov til at holde fri. Og også at betalingen var godkendt af Carsten, siger den 63-årige eks-it-chef.

De to chefer var på golfrejser årligt, og it-chefen er tiltalt for via tre rejser i 2012-2014 at have fået en vinding på knap 42.000 kroner. Selv om der gik penge fra Atea eller Rudersdal Kommune til rejserne, var det rent privat.

- Vi spillede golf, snakkede sammen og spiste, siger den tidligere it-chef, der fortæller, at de havde en intern konkurrence mellem de tre, som de kaldte Thailand Open.

Foruden Thailand-ferierne fik it-chefen også udgifter til en golfturnering betalt samt to middage - den ene med efterfølgende drinks, fremgår det af anklageskriftet.

Hertil er der flere anklager om en computer, en ipad og flere telefoner, som tiltalte skal have beholdt efter ansættelsen i kommunen eller givet eller solgt videre.

Der er afsat seks dage til sagen i retten, men da den tidligere it-chef i hovedtræk erkender sig skyldig, kan sagen muligvis forkortes.

Sagen er en udløber af den store Atea-sag om bestikkelse af offentligt ansatte, og i hovedsagen er Per Juul Andersen i landsretten idømt ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

Selv om anklageren mener, at Per Juul Andersen også overtræder loven i denne sag, ville det ikke have indflydelse på hans samlede straf. Derfor er han blot indkaldt som vidne i denne sag og altså ikke tiltalt.

Der har været et navneforbud for den tidligere it-chef, men det blev ophævet mandag.

