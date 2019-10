En sag om en uvederhæftig kommunal chef betyder, at der er blevet strammet op på kontrollen med regninger betalt med skattekroner fra kommunekassen i Sønderborg.

Det fortæller HR- og analysechef i Sønderborg Kommune, Aase Henriksen, efter at en 61-årig mand ved Retten i Sønderborg mandag blev dømt for mandatsvig og for at misbruge sin stilling som leder i kommunen.

»Jeg synes, det er utrolig træls, at vi har en medarbejder, der bryder den tillid, som vores system er bygget på,« siger hun.

Den 61-årige var leder af en afdeling i kommunen, der råder over en flåde af biler. Denne stilling misbrugte han ved gennem tre år at lade reparationer på og service af egne luksusbiler, herunder en BMW og en Mercedes, finansieret med skatteborgernes penge.

I alt beløb værkstedsregningerne sig til knap 82.000 kroner.

Således handlede han ‘imod kommunens tarv,’ som det hedder sig i anklageskriftet.

Den 61-årige leder godkendte selv fakturaerne, når værkstedet sendte regningerne til kontoret på Rådhustorvet.

Den ulovlige fremgangsmåde blev ikke opdaget af kollegerne, fordi fakturaerne så rigtige ud, når de skulle bogføres i det kommunale regnskab.

Dommen blev afsagt i Retten i Sønderborg: Arkivfoto Foto: Claus Fisker Vis mere Dommen blev afsagt i Retten i Sønderborg: Arkivfoto Foto: Claus Fisker

Den 61-årige lykkedes nemlig med at få det samme lokale værksted til igen og igen at ændre i de fakturaer, der dannes ud fra de arbejdssedler, der følger en indleveret bil.

I stedet for at få noteret sine egne bilers indregistreringsnummre, fremgik det af papirerne, at det var en af de kommunale biler, der var blevet arbejdet på af mekanikerne.

Hvorfor værkstedet gik med til at lave om i fakturaerne, er uvist. Men af udsagn fremsagt i retten mandag lader det til at have været forståelsen blandt de ansatte, at den 61-årige slet og ret havde lov til at få indregistreringsnummeret ændret i papirerne.

»Det er jo ikke mit bord, om han har en aftale med sin arbejdsgiver,« sagde en af værkførerne ifølge JydskeVestkysten.

Det var først, da en ny værkfører blev mistænksom og kontaktede kommunen i efteråret 2018, at den kommunale leders fusk blev opdaget.

Han blev kort efter bortvist fra sin arbejdsplads.

Siden har kommunen skærpet kontrol med fakturaerne. Der er således indført en slags sikkerhedsmekanisme, der konkret betyder, at den samme person ikke kan godkende egne bestillinger og køb.

»Vi har spurgt os selv, hvordan sådan noget kan lade sig gøre. Vi kan ikke forhindre, at sådan noget sker ude på et værksted, men vi kan forhindre, at det ikke er den samme person, der bestiller, som også godkender at have modtaget varen,« siger Aase Henriksen.

Ingen fra værkstedet har været sigtet i sagen.

Den 61-årige er nu idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Værkstedet har dækket hullet i kommunekassen. Så da den 61-årige er blevet pålagt at tilbagebetale et beløb svarende til værdien af reparationerne, skal han altså betale de godt 80.000 kroner til værkstedet.