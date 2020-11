Et tysk ægteskabsbureau sendte især i 2017 og 2018 udlændinge til Danmark, hvor de kunne blive gift på Ærø.

Ærø Kommune viede i 2017 og 2018 mange par, selv om kommunens egne ansatte vurderede, at der jævnligt var tale om proformaægteskaber.

Det forklarer kommunens chef for borgerservice og vielseskontor tirsdag formiddag i Retten i Svendborg.

Her er hun tiltalt for at have modtaget bestikkelse. Gennem fem år fik hun 13.900 kroner, hævder anklagemyndigheden.

Proformaægteskaber kan for eksempel indgås mellem en EU-borger og en ikke-EU-borger med henblik på, at sidstnævnte kan få lov til at bo i EU.

I mange år har det tyske ægteskabsbureau Weltweit-Heiraten sendt par til Danmark, hvor de nemt kunne blive gift - og det har der sådan set ikke været noget galt i, mener borgerservicechefen.

Papirarbejdet er nemlig nemmere i Danmark, end det er i Tyskland.

- Når ét dokument var i orden, var et andet forældet, siger hun i retten om papirarbejdet med vielser i Tyskland.

Men for tre år siden begyndte de ansatte på vielseskontoret at rynke på næsen.

- Der var stadig store fine bryllupper, men også typer hvor... er det kærlighed?, siger borgerservicechefen.

Et vidne fortæller i retten, at Weltweit-Heiraten ofte havde rod i papirerne. Selv om det var aftalt, at fem par skulle vies på én dag, kunne direktør Bernd Böttcher sagtens dukke op med syv.

Bureauet sendte i 2018 cirka 600 par til Ærø. Hvor mange, der var proformaægteskaber, er usikkert.

I det hele taget har den lille kommune haft forrygende travlt med vielser. I 2018 var der cirka 5000, og stort set alle par var udlændinge.

I retten fortæller borgerservicechefen, at kommunen stoppede samarbejdet med Weilweit-Heiraten den 13. juni 2018, da det kom kommunen for øre, at tysk politi havde rejst en sag mod firmaet.

Hun siger desuden, at kommunen siden 2014 har indberettet alle mistanker om proformaægteskaber til politiet.

Ifølge anklageskriftet har hun mellem 2013 og 2018 modtaget eller kendt til modtagelsen af pengegaver på i alt 13.900 kroner fra Weltweit-Heiratens direktør, Bernd Böttcher.

Hun nægter sig skyldig i bestikkelse. Hun fortæller, at gaverne fra firmaet blev givet videre til personaleforeningen.

