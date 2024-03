For tiden er Syd- og Sønderjyllands Politi i gang med at forberede en helt særlig og målrettet politiaktion.

I den forbindelse kommer politikredsen med en kontant advarsel.

En advarsel, der er rettet mod skyldnere, der af den ene eller anden grund vælger ikke at dukke op i retten.

»Få afregnet nu eller risiker at blive anholdt,« lyder det i en pressemeddelelse, som politikredsen har sendt ud fredag morgen.

Aktionen vil helt konkret være rettet mod skyldnere i Tønder Kommune, som man derfor opfordrer til at få lavet en aftale med Fogedretten, oplyses det.

»Hvis man skylder penge og er indkaldt til at møde i Fogedretten og så ikke er dukket op til retsmødet, vil man blive eftersøgt,« forklarer politikommissær John Christiansen:

»Det betyder, at man risikerer at blive anholdt og fremstillet i Fogedretten.«

Politiet oplyser, at man for nylig opsøgte 14 borgere i Tønder Kommune og fortalte dem om den kommende fogedaktion.

Det har foreløbig fået 12 af dem til at tage kontakt til Fogedretten, lyder det.

»Vi opsøger borgerne, der hvor vi regner med at kunne finde dem, så det kan både være derhjemme eller på arbejdspladsen,« forklarer John Christiansen og tilføjer:

»Mit råd er, at man får betalt det skyldige beløb eller får lavet en aftale med Fogedretten om, hvordan gælden kan betales. Så slipper man for at blive hentet af betjente derhjemme eller på arbejdet. Politiet vil også gerne bruge tiden på andet end at anholde skyldnere.«

Fogedaktionen forventes ifølge politiet at blive gennemført »inden længe«.