I den brede befolkning er 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen mistænkt for at være en kynisk svindler, der har lænset statskassen for et trecifret millionbeløb.

Blandt folk, der kender hende, er billedet dog et helt andet. Her beskrives hun som den sødeste, rareste og mest betænksomme kvinde, der kun vil andre det bedste.

»Jeg har kun gode ting at sige om hende. Hun var den bedste mor, man kunne ønske sig. Hun ville simpelthen gå gennem ild og vand for sine børn,« siger en bekendt af familien, der kom meget i huset under folkeskoletiden og tit overnattede i Nielsen-familiens gule murstenshus i Hvidovre.

Gardinerne er for længst trukket for i Britta Nielsens villa i Hvidovre.

Han ønsker ikke at stå frem med navn, da han ikke vil kædes sammen med den verserende svindelsag, hvor Britta Nielsen er internationalt efterlyst sigtet for at begå underslæb i Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Den traditionelle danske mor

Billedet af Britta som en kynisk storsvindler passer på ingen måde på det billede, han selv har af den i dag 64-årige kvinde. I hans optik var hun hjertevarm og den type omsorgsfulde mor, der sagtens kunne vente med lune boller, når børnene kom hjem fra skole.

»Hun var den traditionelle danske mor. Hun var der altid for børnene. Hun var en tro kopi af min egen mor, vil jeg mene,« siger familiens bekendte, der fortsat er bosat i lokalområdet og ofte har hilst på Britta.

Et stenkast fra Britta Nielsens hus ligger blomsterforretningen Viktor & Viktoria. Her har den ligget i 15 år. Ejer af butikken Gina Garner har adskillige gange betjent og snakket med Britta Nielsen og har heller ikke andet end gode ting at sige om hende.

»Britta var et fantastisk menneske. Det er virkelig det eneste, jeg kan sige om hende. Der var en konstant aura af ro omkring hende,« siger Gina Garner til B.T.

Blomsterforretningen Viktor & Viktoria i Hvidovre, der ofte havde Britta Nielsen som kunde.

Hun fortæller, at Britta Nielsen rimelig ofte - dog mest ved højtider eller familiens mærkedage i forbindelse med et gravsted - kom ind i butikken. Dog var hun aldrig ekstravagant i sine blomsterkøb.

»Hun gjorde aldrig det store væsen af sig. Hun var et enormt roligt væsen og skulle aldrig vise sig eller bestille de dyreste buketter,« fortæller Gina Garner, der stadig har svært ved at tro på, at det er hendes gamle kunde Britta Nielsen, der er sigtet for svindel i millionklassen.

Holdt sig for sig selv

På vejen fortæller en nabo, at Britta Nielsen, selvom hun altid var meget imødekommende, når man mødte hende, altid var meget privat, når hun var hjemme.

»Jeg hilste på hende, især når hun gik ture i skoven med sine hunde. Hun var altid sød, rar og varm, men hun holdt sig meget for sig selv,« siger naboen.

Kort før svindelsagen blev offentligt kendt i medierne, stod der ifølge naboen to uniformerede betjente rundt om Britta Nielsens hus.

»De ventede på, at hun kom hjem, men gik igen, da de fandt ud af, at hun ikke dukkede op.«

Britta Nielsen er ikke set, siden hun (skriftligt) blev bortvist fra Socialstyrelsen omkring slutningen af september.

Torsdag kunne Børne- og Socialministeriet desuden fortælle, at Britta Nielsen allerede i 2000 fik en skriftlig advarsel pga. adskillige fejl.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto.

Britta Nielsen er fortsat på fri fod og eftersøgt via Interpol.