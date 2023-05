Hvis ikke man vil have ubudne gæster, er det nok en god idé at starte med at låse sin dør.

Det måtte en mand fra Svinninge i Nordvestsjælland sande torsdag, da han kom hjem til sit hus efter at have opholdt sig andetsteds i et par dage.

Da manden nærmede sig sit hjem, fik han øje på en fremmed mand i færd med at forlade huset og området.

Kort efter kunne husejeren konstatere, at den fremmede mand, han lige havde set forlade huset, nok havde opholdt sig i det i en længere periode.

Udover det bizarre ved situationen kan husejeren dog trøste sig med, at den fremmede mand ikke har stjålet noget. Det skriver Midt- og Vestsjællands politi i deres døgnrapport.

Hverken døre eller vinduer er tilsyneladende blevet brudt op. Men husejeren kontaktede alligevel politiet og anmeldte episoden.

Politiet fandt hurtigt derefter frem til den fremmede mand, der havde taget ophold på den lokale togstation. Han blev efterfølgende anholdt, sigtet for husfredskrænkelse, og i den forbindelse erkendte den 42-årige mand fra Holbæk overfor politiet, at han havde opholdt sig i huset.

Den 42-årige mand skal have fortalt politiet, at han har opholdt sig i huset i nogle dage, og at det var en ulåst dør, der gjorde det muligt.

Manden er blevet løsladt, men skal afhøres nærmere i sagen på et senere tidspunkt.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at de har udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder i Holbæk Kommune. Herefter kan der tages stilling til, om manden har behov for støtte eller hjælp i forbindelse med sagen.

