Sent natten til lørdag blev kollegiet BaseCamp South Campus på tragisk vis gerningssted for en frygtindgydende forbrydelse. En mand tiltvang sig adgang til kollegiet og udsatte to kvinder for fuldbyrdede overfaldsvoldtægter af særlig farlig karakter.

En åbenlys rystende oplevelse for de to kvinder og de andre studerende på kollegiet, der står »forskrækkede og bange« tilbage.

Derfor igangsatte BaseCamp foruden den akutte krisehjælp en psykologisk debriefing mandag, hvor både nærpolitiet, Falck, beboere og kollegiets samarbejdsorganisationer har været til stede.

»Formålet er, at ingen skal føle sig alene, og at vores beboere har et rum, hvor de kan tale frit, trygt og fortroligt og normalisere psykologiske reaktioner,« siger Kristina Olsen, administrerende direktør for BaseCamp i Norden, til B.T.

Ifølge politiet har den formodede 32-årige gerningsmand, der ikke har nogen tilknytning til kollegiet, truet sig til at komme ind. De to kvinder hev han med ind, og under overgrebet skulle han have holdt en kniv mod deres hals og slået dem flere gange i hovedet.

Kollegiet fik hurtigt overdraget al overvågningsmateriale til politiet, og den formodede gerningsmand blev pågrebet af politiet lørdag eftermiddag.

»Vi er alle meget påvirkede af situationen og forfærdede over, at et sådan overgreb har fundet sted hos os,« siger Kristina Olsen.

Af hensyn til GDPR-lovgivningen kan hun ikke oplyse, om de to kvinder bor på kollegiet, men hun fortæller, at alle på kollegiet under omstændighederne har det godt, og at politiets tilstedeværelse har hjulpet på trygheden.

Kollegiet har efter forbrydelsen også valgt at sætte vagter ind og tjekke op på alle deres låse.

Men det er stadig en situation, der påvirker dem meget, og som tager tid at komme sig over.

Derfor beder Kristina Olsen om forståelse og ro.

»Vi ved, at en proces som denne tager tid, og vi har brug for at, omverdenen viser respekt og skaber den fornødne ro i og omkring beboernes hjem, så vi kan bearbejde og lægge det bag os,« siger hun og fortsætter:

»Derfor er der ingen beboere eller medarbejdere, der i øjeblikket har overskud til at tale om situationen.«

Manden, der i forvejen er kendt af politiet, skulle selvsamme nat også have begået et væbnet røveri med kniv mod en kvinde og frataget hende både telefon og nøgler.

Det kun en time før voldtægterne.

Den 32-årige er foreløbig blevet varetægtsfængslet i 23 dage. Mens han nægter sig skyldig i voldtægterne, erkender han røveriet.

Grundlovsforhøret blev afviklet bag lukkede døre, hvorfor det er sparsomt med informationer om, hvad manden selv har forklaret.

Netop med henvisning til dørlukningen oplyser Københavns Politi til B.T., at man ikke har yderligere kommentarer til sagen for nuværende.