Jeanette Rømer Hansen, der fredag morgen blev fundet dræbt, var en loyal og pligtopfyldende medarbejder i Aldi i Svinninge.

Derfor undrede kollegerne sig også over, at hun ikke dukkede op på arbejde fredag.

I løbet af fredagen blev supermarkedskæden dog orienteret om, at en af deres medarbejdere var blevet slået ihjel.

»Vi fandt ud af det i løbet af i går og sendte straks distriktschefen ud og tilbød krisehjælp til alle medarbejderne,« siger Kristian Jessen, der er PR- og Kommunikationschef hos Aldi.

35-årige Jeanette Rømer Hansen havde kun arbejdet som praktikant i butikken i ganske kort tid. Men hun var allerede vellidt blandt kollegerne.

»Det er klart, de er meget rystede over det, der er sket. Det er der ingen tvivl om. Derfor har vi også været til stede derude siden, vi fik det at vide,« siger Kristian Jessen.

Jeanette Rømer Hansens ekskæreste, den 39-årige Martin Degn, blev fredag varetægtsfængslet i fire uger.

Han nægtede sig under grundlovsforhøret skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at de to dræbte kvinder var 31-årige Line Messerschmidt og 35-årige Jeanette Rømer Hansen. Der er ikke nedlagt navneforbud i sagen, men dele af grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede dører.

Martin Degn kontaktede selv politiet efter de to drab. Første gang rinegde han fredag morgen 04.30 efter det første drab i Ruds Vedby. Men politiet mistede forbindelsen til ham.

Næste gang han ringede, fortalte han politiet, at der nu var begået noget nyt.

Efter det andet drab lykkedes det politiet at få den formodede gerningsmand til at melde sig selv på politistationen i Holbæk, hvor han blev anholdt.