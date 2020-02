Hos de nærmeste veninder voksede bekymringen, da de lørdag ikke havde hørt fra 27-årige Huda i et døgn.

Det samme gjorde den på frisørskolen, hvor hun var elev, da de søndag aften blev gjort opmærksom på rygterne.

»Vi blev chokerede, men vi troede ikke rigtig på det, fordi oplysningen kom fra Facebook. Det var først mandag, at flere talte om det,« fortæller Basil Hammoud.

Han er leder på Frisør Akademiet og forstår flere dage senere stadig ikke, at rygtet er sandt. Den unge kvinde, som havde sin daglige gang på skolen i Odense, er sammen med sin kun ni-årige søn blevet dræbt under en rejse i Syrien. Angiveligt skulle det være 27-årige Huda Ali Ahmads mand, som har begået drabene ved at slå dem i hovedet med sten.

»Det er virkelig forfærdeligt, og det har påvirket os alle. Hun havde en god veninde her, som er blevet sygemeldt på grund af det. Hun kunne ikke klare det,« siger Basil Hammoud.

Mandag holdt eleverne på frisørskolen et møde for at tale den tragiske hændelse igennem. De havde dog alle flere spørgsmål end svar.

»Vi vidste ikke, at det stod sådan til med hendes mand. Vi troede, hun var glad, fordi hun også virkede sådan.«

En tidligere kollega, som ønsker at være anonym, fortæller en anden historie om den 27-årige kvinde. Hun følte, at Huda virkede meget ulykkelig i sit forhold.

Foran familiens hoveddør har flere borgere lagt blomster, billeder og lys til minde om Huda og hendes søn.

»Da vi sad sammen i pauserne og røg en smøg, ringede han tit til hende,« siger hun.

»Jeg kan huske, at de skændtes meget over telefonen. Hun var meget bekymret, og det kunne tydeligt mærkes på hende.«

Kvindesagsforkæmperen Kefa Abu Ras fra Odense kendte hende også personligt og har talt med mange af hendes nære veninder. Kefa er '100 procent sikker på', at Hudas 50-årige mand dræbte hende og sønnen, fordi hun ønskede skilsmisse. Manden, som også er fra Syrien, er blevet anholdt af de lokale myndigheder, men motivet er dog endnu ikke officielt kendt.

De to yngste børn i familien skulle i øjeblikket opholde sig hos deres mormor i Kobane i Syrien.

Hos Udenrigsministeriets Borgerservice lyder det samme svar, som B.T. tidligere har fået. De undersøger stadig sagen og kan ikke sige mere.

Tilbage på skolen vidste de slet ikke, at Huda, som er kurder og syrisk af fødsel, var rejst til Kobane med sin mand og tre børn. Hun havde gennem sin socialrådgiver bedt om 10 dage fri op mod en snarlig eksamen, som hun var nervøs omkring og ville forberede sig til. Det var planen, at Huda skulle færdiggøre sin uddannelse i slutningen af marts og være udlært frisør.

»Hun glædede sig til at arbejde. Hun havde en drøm om at blive selvstændig,« fortæller Basil Hammoud, der beskriver hende som en stille og genert kvinde.

27-årige Huda Ali Ahmad kom til Danmark for fem år siden og fik opholdstilladelse. Hun boede i en lejlighed i den østfynske by Kerteminde.

Foran familiens hoveddør har flere borgere lagt blomster, billeder og lys til minde om Huda og hendes ni-årige søn Assad, der gik i 1. klasse på Langeskov Skole.

En af naboerne, Shagofta Sayed, der var nær veninde med den dræbte kvinde, fortæller til Fyens Stifttidende, at hun var vellidt i Langeskov, selvom hun kun have boet der i få år.

»Det er gået ret hurtigt, fordi hun har haft kontakt med så mange, både danskere og flygtninge. Jeg mødte en kvinde i går, der spurgte mig, om jeg kendte hende. Så sagde jeg 'ja', og så begyndte hun at græde. Hun sagde, at hendes søn havde sagt, at drengen var hans bedste ven,« siger hun.