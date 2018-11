Mandag aften var sidste gang, Marie Louise Toksvig så sin gode ven og kollega Nedim Yasar i live.

»Da jeg triller op af Hejrevej, står Nedim sammen med nogle venner og snakker. Vi vinker til hinanden, og så kører jeg. Det er sidste gang, jeg ser ham.«

Ordene kommer fra journalist og medforfatter til Nedim Yasars bog 'Rødder', Marie Louise Toksvig. Mandag aften var hun en af de sidste, der så Nedim Yasar i live, da de begge deltog i receptionen for bogen i Københavns Nordvestkvarter.

»Jeg kan forstå på tidsforløbet, at det ikke er lang tid efter, at han blev skudt. Måske 10 minutter,« fortsætter hun.

Det tidligere bandemedlem Nedim Yasar blev skudt og dræbt mandag aften, netop som han havde forladt en reception, der markede udgivelsen af hans selvbiografiske bog »Rødder - en gangsters udvej«. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det tidligere bandemedlem Nedim Yasar blev skudt og dræbt mandag aften, netop som han havde forladt en reception, der markede udgivelsen af hans selvbiografiske bog »Rødder - en gangsters udvej«. Foto: Bax Lindhardt

Sammen har de to brugt det seneste stykke tid på at skrive bogen 'Rødder,' der er en fortælling om Nedim Yasars vej ud af et bandemiljøet, hvor han i en periode var leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

»Kort tid efter bliver jeg ringet op af en ven, der havde hørt udrykningerne og vidste, at det var der, vi havde holdt bogreceptionen. Han ringede og spurgte, om Nedim var ok, og om jeg kunne få fat i ham. Det kunne jeg ikke,« fortæller Marie Louise Toksvig, der kort tid efter fandt ud af, at det er Nedim Yasar, der var blevet skudt.

»Jeg tænkte på ham. Han er et menneske, jeg har arbejdet sammen med, men han er også en ven, som jeg holder meget af,« fortsætter Marie Louise Toksvig, der også var vært på radioprogrammet Politiradio sammen med Nedim Yasar.

»Han var ikke bange«

Nedim Yasar har de seneste år været en markant stemme i det danske mediebilleder, hvor han ofte har fungeret som ekspert i forbindelse med regeringens bandepakker og bandekriminalitet i det hele taget, men ifølge politiet var der ikke nogen konkrete trusler mod ham.

Status på efterforskningen Københavns Politi har fået adskillige henvendelser om drabet på Nedim Yasar, men der er endnu ingen af dem, der har ført til anholdelser af en mulig gerningsmand, fortæller politiinspektør Torben Svarrer til Ritzau. »Det, vi ved, er, at gerningsmanden forsvinder ad Glentevej og drejer om hjørnet ved Vibevej. Vi vil gerne høre fra vidner, der har set en person i mørkt tøj på Vibevej i en flugtsituation.« Han fortæller videre, at der er blevet affyret mindst to skud.

Og det var således heller ikke en opfattelse, som Nedim Yasar selv havde, fortæller Marie Louise Toksvig.

»Han vidste, at han godt kunne pisse nogen af med sin facon og sine udtalelser, men han har ikke på nogen måde givet udtryk for, at han havde grund til at være bange. Hvis der havde været nogen trusler mod ham, så havde jeg vidst det.«

Men det var ikke ualmindeligt, at Nedim Yasar modtog beskeder fra folk, der mente, at han skulle »lukke røven«, eller bare kaldte ham forskellige grimme ting, men det var ifølge Marie Louise Toksvig ikke noget, der gav anledning til at tro, at der var fare på færde.

»Og det beviser for mig, hvor langt han har bevæget sig væk fra den verden, han kom fra. Han har levet i en verden, hvor det var naturligt, at hvis nogen førte sig for meget frem, så ville man gå efter vedkommende, men det var en mentalitet, som han helt havde forladt. Han har simpelthen ikke lavet den kobling.«

I dag står hun tilbage med mindet om hendes nære ven og kollega Nedim Yasar, og hun er ikke i tvivl om, hvordan han vil blive husket.

»Charmerende, stolt, stædig, ærgerrig, ambitiøs og optaget af at gøre det godt.«