Den hætteklædte mand åbner Snapchat på sin mobiltelefon. På asfalten ligger hans offer. Den hvide T-shirt er farvet rød af blod, gennemhullet af skud.

Han optager sit offer på Snapchat, før han løber over i flugtbilen til sine fire medskyldige.

De nye detaljer fra dobbeltmordet i Herlev i juni sidste år viser, hvor koldblodige gerningsmændene var.

Samtidig indgår billedmaterialet fra Snapchat i politiets sag mod de fem svenske mænd, der lige nu sidder varetægtsfængslet i Danmark, tiltalt for likvideringen af to unge svenske mænd.

Gerningsmænd optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto Vis mere Gerningsmænd optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto

Det bekræfter en kilde med kendskab til sagen over for B.T. Snapchat-materialet kan vise sig at spille en vigtig rolle i retssagen.

De fængslede mænd har tilknytning til den svenske bande kaldet Dødspatruljen, mens de to ofre var tilknyttet banden Shottaz.

Begge bander kommer fra det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby, og indtil 2015 var der intet fjendskab mellem dem.

Men misundelse over et vellykket millionrøveri blev begyndelsen på en dødelig voldsspiral. Det uddyber vi senere.

Tissede på rival

Politiets anklagere kan bruge Snapchat-optagelsen til at argumentere for, at drabene skete som led i en bandekonflikt, og dermed få de fem mænd straffet med op til det dobbelte af den normale straf.

Det er ikke første gang, at de to bander ydmyger hinanden på sociale medier.

I 2017 blev en svensk-somalisk rapper, der har tilknytning til banden Shottaz, stoppet af en gruppe unge i Rinkeby. Han blev slået, sparket og spyttet på, før gerningsmændene begyndte at urinere på ham. Det hele blev optaget på video.

En af lederne fra Dødspatruljen med initialerne MAA blev torsdag idømt fire måneders fængsel ved byretten i Stockholm. Han deltog i retsmødet via videolink fra et dansk fængsel. For MAA er en af de fem fængslede mænd, der er anklaget for at stå bag dobbeltdrabet i Herlev.

En af lederne af Dødspatruljen, der også er tiltalt for dobbeltdrabet i Herlev, er torsdag idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto Vis mere En af lederne af Dødspatruljen, der også er tiltalt for dobbeltdrabet i Herlev, er torsdag idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto

Ifølge Stockholms Politi er de sociale medier blevet en platform, hvor de to bander ydmyger hinanden.

»Det er et magtspil på sociale medier, hvor de forsøger at forstærke deres position ved at sende den slags videoer. Enten ved at vise deres egen styrke eller ydmyge andre,« siger Stephan Kiernan, leder af Stockholm Politis bandeenhed Team2022.

Samme vurdering har journalist Diamant Salihu fra Sveriges Television, der har dækket konflikten mellem de to bander siden 2015.

»Ifølge mine kilder sender de optagelser via sociale medier for at ydmyge hinanden samt lave propaganda for deres egen bande,« forklarer han.

Millionrøveri satte gang i konflikt

Stockholm-forstaden Rinkeby med omkring 16.000 indbyggere var et langt fredeligere område, indtil en sommerdag i 2015 ændrede alt, forklarer SVT-journalisten Diamant Salihu.

En gruppe kriminelle fra området stod bag et vellykket røveri mod et vekselbureau med et udbytte på omkring to millioner svenske kroner.

Men andre af Rinkebys småkriminelle følte sig forbigået. De var sure over, at de ikke var inviteret med i et røveri, der gav så stor en jackpot.

»De to parter mødtes i en kolonihave tæt på Rinkeby. Her blev en af deltagerne fra røveriet skudt gentagne gange i ryggen,« forklarer Diamant Salihu.

To dage senere kom hævnen, hvor en ung mand blev skuddræbt på en tankstation. Voldsspiralen var sat i gang.

»Fra dette øjeblik blev gamle venner fra Rinkeby delt i to grupper afhængig af, hvilken side de støttede. Siden da har der været en dødelig konflikt i området. Den har kostet 10 personer livet,« siger Diamant Salihu.

Fire venner til den skuddræbte fra tankstationen udgør den hårde kerne i gruppen kaldet Dødspatruljen, heriblandt 22-årige MAA, der sidder fængslet for Herlev-drabene.

På den anden side organiserede en bande sig under navnet Shottaz. En 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci' og en 23-årig kaldet 'Franky' var de to ofre, der i juni blev likvideret i Herlev.

De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto Vis mere De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto

Et af sagens mange ubesvarede spørgsmål er, hvad 'Gucci' og 'Franky' lavede i Herlev. Det kommer måske frem under retssagen, der begynder til sommer. De tiltalte nægter sig skyldige.

Ved du noget om sagen? Skriv til jani@bt.dk