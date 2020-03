Retten i Viborg afsiger som planlagt dom i stor kokainsag. Men de tiltalte skal ikke selv møde op i retten.

For varetægtsfængslede personer er en tur i retten blandt de få forbindelser, der er til verden uden for murene. Men også det bliver påvirket at de krav, som hele samfundet er underlagt på grund af coronaepidemien.

I næste uge skulle seks tiltalte i en stor narkosag have været i Retten i Viborg, hvor der mandag bliver afsagt dom i sagen. Dommen afsiges som planlagt, men de tiltalte kommer ikke til at være til stede.

Retten i Viborg oplyser, at de tiltalte kommer til at overvære domsafsigelsen via en videoforbindelse. De skal altså sammen med deres forsvarsadvokater sidde i deres respektive arresthuse, mens retsformanden læser dommen op i retten.

Sagen drejer sig om indsmugling af 93 kilo kokain fra Holland til Danmark. En hollænder, to syrere og tre ukrainere er tiltalt i sagen.

To af de tiltalte har ifølge anklageskriftet fungeret som hovedmænd, mens to andre har foretaget selve smuglingen af henholdsvis 41 og 52 kilo kokain. De sidste to er tiltalt for medvirken til indkøb og håndtering af henholdsvis 16 og 23 kilo af stoffet.

De formodede hovedmænd i smuglernetværket er tiltalt for at have været aktive fra 24. oktober 2017 til 17. juni 2018.

Politiet har da også efterforsket sagen længe. Den 11. december 2018 gennemførte Midt- og Vestjyllands Politi en omfattende politiaktion, som bredte sig over flere af landets politikredse.

Her blev nogle af de tiltalte anholdt og efterfølgende fængslet.

Således blev en hollandsk mand og en syrisk mand varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør dagen efter politiaktionen. De var begge bosat i Silkeborg.

Den anden syriske mand i sagskomplekset havde også adresse i Silkeborg.

De øvrige tiltalte er tre mænd fra Ukraine. En af ukrainerne blev anholdt et halvt år før politiaktionen og fængslet for indsmugling af kokain.

Senere blev de to øvrige ukrainere varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede ved et grundlovsforhør.

Der blev i den forbindelse udstedt en europæisk arrestordre på dem, de blev senere anholdt i Polen og udleveret til Danmark. Det skete i april, hvor de også blev varetægtsfængslet.

Alle seks tiltalte har nægtet sig skyldige. Sagens anklager går ud over en fængselsstraf i den høje ende efter at få udvist samtlige seks mænd af Danmark.

Ud over dommer og domsmænd vil sagens anklager være til stede i retten ved domsafsigelsen, oplyser Retten i Viborg på sin hjemmeside.

Retsmødet vil i udgangspunktet være åbent for tilhørere, men retten opfordrer folk til at holde sig væk og varsler, at der vil blive indført restriktioner på adgangen til retten om nødvendigt.

/ritzau/