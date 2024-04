62,2 kilo. Så meget kokain fik politiet konfiskeret ved grænseovergangen mellem Tyskland og Danmark sidste år.

Og mængden har aldrig været større.

»Vi så tidligere flere enkeltpersoner, der smuglede ind. Her tog man et par gram eller 100 gram. Nu ser vi kriminelle, der forsøger at smugle kilovis over ad gangen,« konstaterer vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra Syd- og Sønderjyllands politi til DR:

»Det tyder jo på, at der står kriminelle organisationer bag. Ellers tør man nok ikke risikere at smugle så store mængder.«

Mens mængden af beslagt kokain altså er steget i de senere år, er det også sket noget med kvaliteten af det narkotiske stof.

Det er blevet stærkere - altså mere rent.

Og det er samtidig blevet billigere.

Ifølge Sønke Iwersen fra Syd- og Sønderjyllands politi er indsatsen for at stoppe smugleriet dog samtidig blevet mere fintmasket og intensiveret.

Til sammenligning blev der de foregående tre år beslaglagt henholdsvis 54,40 kilo, 2,74 kilo og 41,24 kilo.