Han selv skulle have to millioner kroner for sin ulejlighed.

Og de hjælpere, som han skulle hyre til selve det farlige arbejde, havde han et budget på 10 millioner kroner til at få på plads.

Sådan lyder i hvert fald politiets teori mod den 31-årige mand, der onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret og sigtet for at have været mellemmand i en af de senere års mest opsigtsvækkende sager om kokainsmugling – nemlig den såkaldte Operation Container.

Her er 16 andre mænd allerede blevet idømt samlet over 130 års fængsel for deres forskellige roller i en narkoliga, der i februar 2021 regnede med at skulle have fingrene i 300 kilo kokain i en velvoksen container, som var blevet smuglet til Europa fra Brasilien.

Inden kokaincontaineren nåede til Danmark, havde tyske toldere i Bremerhaven dog åbnet den og opdaget de mange kilo kokain, der lå gemt på paller bagest i skibscontaineren.

Narkoen blev skiftet ud med uskadelige varer, og derefter bragte et andet skib containeren til København, hvor politiet diskret overtog den videre transport med lastbil til et firma – en værktøjsproducent – i Hedehusene.

En drone hang i luften og mange betjente fra politiets specialuddannede Aktionsstyrke, der blandt andet også kan sættes ind mod terrorister, var klar, da flere mænd nærmede sig containeren hos værktøjsproducenten på Vestegnen 1. marts 2021 uden at vide, at der ventede dem en ubehagelig overraskelse.

Ni mænd blev anholdt på stedet, mens to i første omgang havde held til at flygte, inden de også efterfølgende blev anholdt.

Den netop anholdte mand på 31 år blev anholdt tirsdag aften klokken 20.45, og onsdag varetægtsfængslet for foreløbig fire uger.

Han nægtede sig skyldig i sigtelsen om medvirken til forsøg på at tilegne sig de 300 kilo kokain fra containeren.

Af sigtelsen fra det lukkede grundlovsforhør fremgår det, at han efter politiets opfattelse hvervede to af de andre mellemmænd i sagen, som allerede hver er idømt 12 års fængsel.

Det skete via de krypterede Sky ECC-telefoner, som kriminelle over hele verden for et par år siden benyttede i stor stil i forvisning om, at myndighederne ikke kunne aflytte dem.

Ifølge sigtelsen var den 31-årige via den krypterede kommunikation, som politiet i mellemtiden har fået dekrypteret, også direkte i kontakt med den formodede topfigur og bagmand i kokainnetværket.

Han benyttede dæknavnet »El Profesor« og er nu internationalt efterlyst. Efter politiets opfattelse drejer det sig om en 33-årig, marokkansk statsborger, der tidligere har boet i Danmark og været en del af bandemiljøet i København.