Tre mænd, alle med forbindelser til den kriminelle underverden, er netop blevet kendt skyldige i grove forbrydelser ved retten i Roskilde.

Under sagen har de alle nægtet sig skyldige, men flere tusinde beskeder sendt på krypteret telefoner har været fældende for de tre mænd, forklarer retsformanden, da han læser kendelsen op.

De tre mænd, hvor den ene er et 40-årigt fuldgyldigt medlem af Hells Angels, den anden et 26-årigt tidligere ledende medlem af Sydkystgruppen og en 40-årig håndlanger, er blevet kendt skyldige i at have smuglet tæt på 24 kilo kokain, handlet med ni pistoler, C4 plastiksprængstof, flere kidnapninger og ydmygelsesvideoer.

Den 26-årige har været tiltalt i langt størstedelen af sagens 11 forhold. Han kendes skyldig i 10 af sagens forhold, dog frifindes han i sagens sidste forhold om en udmygelsesvideo.

Denne retssag er den sidste i en lang række af retssager under det enorme sagskompleks kaldet Sixpence, der drejer sig om flere hundrede kilo kokain, der er smuglet ind i Danmark og solgt videre i små pølsemandsposer på gaden rundt omkring i landet.

Indtil videre er der langet over 320 års fængsel ud til narkohandlerne. Senest fik ni mænd 122 års fængsel.

De tre nu skyldige mænd har ventet længe på at få sagen afsluttet. Egentlig skulle dommen være faldet i sensommeren, men dommeren blev sygemeldt og sagen udskudt.

Siden har der været store udfordringer med at få sagen gennemført, og de sidste retsdage er blevet afholdt på hverdagsaftener og weekender.

Der afsiges dom senere onsdag.

Lyt til B.T.s kiminalpodcast 'På Fersk Gerning', hvor vi har kigget nærmere på den 26-årige og hans relationer. Her, eller hvor du plejer at høre podcast.