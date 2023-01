Lyt til artiklen

Politiet har tirsdag slået til i en større aktion og anholdt to mænd og en kvinde i Odense og Kolding.

De mistænkes for at have været et centralt led i et organiseret narkonetværk, der trækker tråde til udlandet.

Ifølge politiet har de medvirket til handel med store mængder hård narko og våben.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Den ene mand, en 26-årig, blev anholdt i Odense, mens en 28-årig kvinde og en 30-årig mand blev anholdt i Kolding. De er alle danske.

De to mænd er sigtet for handel med store mængder kokain og for besiddelse af en automatriffel, mens kvinden er sigtet for handel med store mængder amfetamin.

Ifølge den ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, går der en »meget omfangsrig« efterforskning forud for dagens koordinerede anholdelsesaktion.

Anholdelserne skal være en del af et større sagskompleks om organiseret handel med narkotika.

De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i Odense onsdag formiddag, hvor politiet vil forsøge at få dem varetægtsfængslet.

Det er endnu uvist, om kvinden vil blive fremstillet i grundlovsforhør.