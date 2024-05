Der måtte nærmest målfoto til, da færdselspolitiet tirsdag eftermiddag skulle afgøre, om en 44-årig mand skulle have beslaglagt sin bil.

Ved en fartmåling klokken 14.04 ved Asgård Skole på Stensbjergvej i Køge kunne færdselsbetjentene fra Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, at manden i en varevogn blev målt til at køre med 103 kilometer i timen.

Det skete i en byzone med 50 kilometer i timen som højest tilladte hastighed.

Det ville altså umiddelbart være en måling af mere end det dobbelte af det tilladte og over 100 kilometer i timen. Og dermed også nok til at være vanvidskørsel, der giver politiet ret til at beslaglægge den benyttede bil med henblik på konfiskation.

Men-da der ifølge reglerne skal trækkes fire kilometer i timen fra, når bøden skal beregnes, så holdt målingen sig lige akkurat under grænsen for vanvidskørsel.

Man betragtes som vanvidsbilist, hvis man kører med over 2,0 promille alkohol i blodet, kører mere end 100 procent for stærkt ved kørsel over 100 kilometer i timen eller i sig selv kører over 20 kilometer i timen.

Også hvis man kører særligt hensynsløst eller farligt, kan man blive defineret som vanvidsbilist.

Den 44-årige mand fra fartmålingen i Køge kan dog ifølge Midt- og Vestsjællands Politi stadig se frem til en betinget frakendelse af kørekortet på grund af sin alt for høje fart.