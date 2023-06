En 49-årig mand har fået beslaglagt sin mors bil, fordi han kørte i selvsamme bil med alt for stor promille i blodet, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Det var en såkaldt opmærksom borger, der ringede til politiet og fortalte, at kørte bag en slingrende bil i Højbjerg ved Aarhus, og at han havde mistanke om, at føreren at den forankørende bil var fuld.

En patrulje blev sat i kontakt med anmelderen, der guidede dem på rette vej, og kort efter kunne han meddele betjentene, at den slingrende bilist var holdt ind på en tankstation på Rosenvangs Allé i Højbjerg.

Netop da patruljen nåede frem til tankstationen, var bilisten i færd med at køre fra stedet. Føreren, en 49-årig mand, blev dog hurtigt standset. Han virkede særdeles påvirket af alkohol og havde en flaske sprut i bilen, og da han pustede i politiets alkometer, viste det en promille et godt stykke over 2,0.

Den 49-årige blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel, og da han er frakendt kørekortet, blev han også sigtet for kørsel uden førerret.

Når man kører bil med så høj en promille, betragtes det som vanvidskørsel, og derfor blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bilen tilhører den 49-åriges mor, som blev sigtet for at have overladt sit køretøj til en person uden kørekort.