En 63-årig mand endte natten til søndag i politiets søgelys, mens han kørte rundt på Nørrebro.

Efter at have observeret manden og forhørt sig hos vidner vurderede patruljer nemlig, at der var grund til at fatte mistanke om pirattaxakørsel.

»Vores kolleger observerede en bil, der holdt over for en beværtning. Vidner oplyste, at føreren af bilen fortalte, at han var taxachauffør, og at han gerne ville køre dem hjem.«

»Det må man som bekendt ikke, og derfor blev manden sigtet for at køre pirattaxa,« fortæller vicepolitiinspektør Jonas Wybrandt, der er leder af nærpolitiet i Københavns Politi, om sagen.

Den 63-årige mand kan nu forvente at få en bøde på mellem 35.000 og 48.000 kroner.

Fænomenet er et, myndighederne ser med stort alvor på. Og man skal således ikke mange måneder tilbage i tiden, før man støder på hovedstadens politis seneste advarsel om at lade sig friste af de uautoriserede taxaer.

Her kunne Københavns Politi konstatere, at flere unge – særligt mænd – havde fået misbrugt deres kreditkort efter at have kørt med pirattaxa.

Derfor kom politikommissær Nicklas Poulsen, leder af tyverisektionen, med en klar opfordring til københavnerne.

»Hvis du skal hjem fra en bytur, så tag en autoriseret taxa, benyt offentlig transport eller lav en aftale med en ven eller et familiemedlem, som kan hente dig.«