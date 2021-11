Overtrædelserne, begået af en 45-årig mand, begyndte klokken 20.40. Først en rum tid – og en hæsblæsende biljagt senere – lykkedes det ordensmagten at pågribe manden.

Undervejs udsatte den 45-årige mand også flere borgere, heriblandt to betjente, for livsfare.

Sådan lyder det i tiltalen i et anklageskrift hos Nordjyllands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Retssagen er berammet til tirsdag ved Retten i Aalborg.

Lovovertrædelserne, som politiet mener, den 45-årige har begået, skete for mere end to år siden. 22. marts 2019 for at være helt præcis.

Om aftenen brød den tiltalte ifølge politiet ind i en landejendom i Svenstrup, hvorfra han stjal en Toyota Corolla Verso.

I samme køretøj kørte han fra stedet, lyder det i tiltalen fra politiet.

Den 45-årige satte kurs mod Aalborg, hvor han ad flere omgange optrådte hensynsløst og 'voldte nærliggende fare for nogens liv eller førlighed', mener anklagemyndigheden, der efterfølgende ridser flere lovovertrædelser op.

Politiet blev nemlig opmærksom på den 45-åriges kørsel og gjorde tegn til standsning ved udrykningssignaler. Anvisninger, der ifølge politiet blev ignoreret, hvorfor politiet måtte sætte efter i en biljagt.

Med politiet bag sig fortsatte den 45-årige sin hasarderede kørsel på vejene Kirkedalen, Skipper Clements Vej og videre til Hobrovej i det sydvestlige Aalborg.

Ad flere omgange kørte han ifølge politiet over for rødt lys.

Undervejs valgte den 45-årige at køre over i modsatte vognbane til fare for andre bilister, skriver anklagemyndigheden. Således måtte op mod fire bilister undvige for ikke at blive påkørt af den tiltalte.

Den 45-årige fortsatte kørslen mod færdselsretningen. Stadig med et udrykningskøretøj i hælene.

I forsøg på at få den 45-årige til at bremse havde en patruljevogn taget plads i den vognbane, den 45-årige ulovligt befandt sig i.

Heller ikke dét fik den 45-årige til at bremse op, hvorfor to politiassistenter måtte undvige på stedet, oplyser anklagemyndigheden.

Efterfølgende trak tiltalte over i den rigtige vognbane, hvor en patruljevogn fik foretaget en overhaling. Først herefter lykkedes det at bringe den 45-årige til standsning, hvorefter han blev anholdt.

Og nu skal lovovertrædelserne altså for retten. Sagen er berammet til at vare tre timer ved et retsmøde tirsdag.

Lise Wilson, forsvarer for den 45-årige, oplyser til B.T., at den tiltalte nægter sig skyldig i alle forhold.