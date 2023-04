Lyt til artiklen

Natten til søndag mistede en ung mand livet i den norske by Steinkjer, da en hvid varebil pludselig kørte ind i en menneskemængde på fortovet.

Nu erkender den anholdte mand, der er i starten af 30erne, uagtsomt manddrab.

Det skriver TV 2 Norge.

»Han har erklæret sig skyldig i det, han er sigtet for,« siger mandens forsvarsadvokat Anne Marstrander-Berg.

Påkørslen skete i Kongens Gate i den centrale del af byen. Foto: Lars Lilleby Macedo Vis mere Påkørslen skete i Kongens Gate i den centrale del af byen. Foto: Lars Lilleby Macedo

Tidligere søndag kom det frem, at norsk politi ændrede sigtelsen mod manden fra uagtsom kørsel til uagtsomt manddrab og spirituskørsel.

Mandag 14.00 bliver han fremstillet i et grundlovsforhør.

»Han er frygtelig ked af det og meget trist over det, som er sket. Han kan ikke huske, hvad der er sket,« siger advokaten.

Påkørslen fandt sted 02.19 på Kongens Gate i den centrale del af Steinkjer, der ligger 120 kilometer nord for Trondheim. To andre personer blev også ramt, men slap med mindre skrammer.

Den anholdte mand er kendt af politiet i forvejen. I 2016 forsøgte han at afspore et tog. Foto: Lars Lilleby Macedo Vis mere Den anholdte mand er kendt af politiet i forvejen. I 2016 forsøgte han at afspore et tog. Foto: Lars Lilleby Macedo

Manden, der nu har erkendt at have kørt ind i menneskemængden, er blevet afhørt af politiet søndag eftermiddag.

Den dræbte mand var i starten af 20erne. Han blev fløjet med helikopteren til et nærliggende hospital, men blev erklæret død søndag.

Malin Borg, der er anklager i Trøndelag politikreds fortalte på et pressemøde, at sigtelsen mod ham kan blive udvidet, hvis politiet finder det nødvendigt.

Anklageren fortalte, at de kendte den anholdte mand fra tidligere forseelser.