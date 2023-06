Søndag aften endte en biljagt nord for Randers med, at 33-årig måtte en tur på skadestuen.

Selvsamme 33-årige sad nogle øjeblikke tidligere bag rattet i en bil, der i høj fart havde forsøgt at undvige politiet, lyder det i døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Biljagten begyndte, da en patrulje på Århusvej i Randers SV ville standse den 33-årige i et rutinetjek. Den 33-årige nægtede dog at holde ind til siden og kørte videre ad Hammelvej og ned på Østjyske Motorvej i nordlig retning.

Flere patruljebiler deltog i eftersættelsen, men den 33-årige fortsatte, og omkring afkørslen til Purhus kørte han op bag i en anden bil, hvorefter hans bil væltede om på taget og kurede hen ad motorvejen, lyder det i døgnrapporten.

Den 33-årige pådrog sig nogle mindre skader, men han var i stand til selv at komme ud af bilen, og under den efterfølgende anholdelse gjorde han kraftigt modstand og bed en betjent i benet.

Den 33-årige er foreløbig sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for kørsel uden førerret, da han er frakendt kørekortet, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde, for vold mod polititjenestemand og for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde hash på sig.

Bilen tilhørte i øvrigt hans mor, der blev sigtet for at have overladt sit køretøj til en person uden kørekort.

