Den vanvidsbilist, der sidste efterår kørte en femårig pige ned på Frederiksberg, anker ikke sin dom.

I begyndelsen af juni blev den 21-årige Helmi Mossa Hameed idømt seks års fængsel for at have kørt bil i påvirket tilstand og for at være skyld i den lille piges død.

Dødsulykken fandt sted på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, hvor den unge bilist ramte den lille pige, som kom gående med sin mor på et fortov.

Mandag oplyser Retten på Frederiksberg, at dommen ikke bliver anket.

Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd

Helmi Mossa Hameed blev dømt for at have været påvirket af lattergas, da han 28. oktober sidste år kørte direkte ind i den lille pige og hendes mor.

Dødsbilisten var tiltalt for i alt 35 forhold ved retssagen i Retten på Frederiksberg, og anklageskriftet fyldte 12 sider.

Straffen omfatter også en anden trafikulykke, hvor to blev kvæstet, besiddelse af et kvart kilo kokain og hash, 51 falske pengesedler og andre forhold.

Retten på Frederiksberg fastslog, at den 21-årige optrådte hensynsløst, da han kørte frem i et T-kryds, overtrådte sin vigepligt, kørte tværs over Peter Bangs Vej og her ramte barnet.

Helmi Mossa Hameed anker ikke dommen på seks års fængsel for at have kørt en seks-årig pige ihjel. Foto: Københavns Politi

Retten fandt, at der er særligt skærpende omstændigheder ved det uagtsomme manddrab.

Retten fandt, at han var påvirket af lattergas.

Helmi Mossa Hameed erkendte sig skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med ulykken på Peter Bangs Vej.

Han afviste dog, at han skulle have være påvirket af lattergas, da det skete, og at der skulle være tale om særligt skærpende omstændigheder.