En lukket vej nær Korsør Station kan være den rute, gerningsmanden kørte om morgenen den 10. juli 2016, da 17-årige Emilie Meng forsvandt.

Det viser en test af ruter i området, som B.T. har foretaget i anledning af tre-året for den uhyggelige sag.

I ottende afsnit af B.T.s podcast ‘Nogen ved noget: Emilie Meng-mysteriet’, som du kan høre herunder, undersøger vi, hvor lang tid det tager at køre fra Korsør Station ned til slutningen af Kodakstien, som er den vej, Emilie Meng formodes at være gået.

For at udføre testen har vi lejet en hvid Hyundai i30 nøjagtig magen til den uidentificerede bil, politiet mener at kunne se på et overvågningskamera fra Korsør Station natten den 10. juli 2016.

Blev ikke fanget på overvågning

Klokken 03:53 ankom Emilie Meng med toget fra Slagelse sammen med to veninder og en ven. Veninderne tog en taxa, imens Emilie valgte at gå hjem.

Veninderne så hende gå i retning af Kodakstien, en øde grussti som dengang gik gennem et kuperet landskab fra stationen og i retning mod Korsør By.

Stien fører ned til en motorvejstunnel, og på den anden side af tunnellen ligger plejehjemmet Solbakken, som har et overvågningskamera på facaden, der peger ud mod vejen.

Dennis, der er varmemester på Solbakken, fortæller til B.T., at kameraet filmede ud mod vejen den 10. juli 2016, men at Emilie Meng ikke var at se på overvågningsbillederne.

Motorvejstunnellen, som man går igennem, hvis man fortsætter lige ud efter Kodakstien. Plejehjemmet Solbakken - med overvågning pegende ud mod vejen - ligger på højre side lige efter tunnellen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Motorvejstunnellen, som man går igennem, hvis man fortsætter lige ud efter Kodakstien. Plejehjemmet Solbakken - med overvågning pegende ud mod vejen - ligger på højre side lige efter tunnellen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Altså kan hun ikke være nået længere end til tunnellen, hvis hun er gået ad stien, som veninderne fortæller.

De afgørende tidskoder

Et overvågningskamera på Korsør Station viser ifølge politiet en hvid eller lys bil, der forlader stationen klokken 04:07 - altså få minutter efter Emilie Meng.

Ifølge politiet er der tale om en Hyundai i30 eller en bil, der ligner den meget. Trods talrige efterlysninger i medierne har føreren af bilen aldrig meldt sig.

Klokken 04.00 sender Emilie Meng en sms til sin veninde. På det tidspunkt holder den hvide eller lyse Hyundai i30 foran Korsør Station.

Politiet har oplyst, at den efterlyste bil, der bliver set på overvågningen, formentlig er en hvid eller lys Hyundai i30 model 2011-2016. På billedet ses den hvide Hyundai i30 fra 2013, som vi lejet af Kim Ejlertsen Automobiler til formålet. Vis mere Politiet har oplyst, at den efterlyste bil, der bliver set på overvågningen, formentlig er en hvid eller lys Hyundai i30 model 2011-2016. På billedet ses den hvide Hyundai i30 fra 2013, som vi lejet af Kim Ejlertsen Automobiler til formålet.

Føreren har fra bilen haft frit udsyn over området, og i en lige linje har han kunnet følge Emilie Meng, imens hun gik ned ad grusstien.

For at teste om Hyundaien kan nå ned til enden af Kodakstien inden Emilie Meng, laver vi følgende eksperiment:

Vi lader vores kollega Camilla gå samme vej som Emilie.

Imens venter vi i otte minutter på Korsør Station, hvilket cirka svarer til den tid, føreren har ventet, inden han kører efter Emilie klokken 04:07.

Vi kører til venstre ved stationen, 1,3 km. ud ad Tårnborgvej, til højre ad Motalavej, men da vi når plejehjemmet, er Camilla allerede på vej ind i tunnellen. (Se grafik herunder). Vejen rundt til højre for stationen er endnu længere.

Skjult vej med kørsel forbudt

Ved siden af tunnellen får vi øje på en smal, tilgroet sti med et 'kørsel forbudt'-skilt. Selvom man ikke må, kan man sagtens køre ned ad stien, og det viser sig - da vi forsøger - at man kommer direkte ud på Tårnborgvej - blot 700 meter fra Korsør Station.

Vi gentager eksperimentet, men kører nu ad den smalle sti. Denne gang når vi markant hurtigere frem og ser Camilla komme gående på stien i pæn afstand.

Ved at køre fra Korsør Station kl. 04.07 og benytte denne sti vil gerningsmanden altså have haft tid nok til at nå Kodakstien fra stationen, før Emilie er nået ned i bunden af den.

Her er et kort over de forskellige ruter, den hvide Hyundai i30 kunne have været kørt.. Vis mere Her er et kort over de forskellige ruter, den hvide Hyundai i30 kunne have været kørt..

Samtidig vil gerningsmanden have undgået alle andre overvågningskameraer i området end dem, der hænger på Korsør Station.

Ved indgangen til den lille sti sidder ganske vist et gammelt overvågningskamera, men over for B.T. fortæller Banedanmark, der ejer området, at det har været ude af drift længe før 10. juli 2016.

Den smalle sti ligger godt gemt væk bag tætte, meterhøje slåenbuske, og den er umulig at se fra motorvejen, der løber ovenfor.

Fra stien, der munder direkte ud i Tårnborgvej, kan man køre på motorvejen mod København inden for 100 meter.

Det er i den retning - 65 km. derfra - at Regnemarks Bakke ligger, hvor liget af Emilie Meng blev fundet.

Politiet kender forsvindingsstedet

Præcis hvor Emilie Meng blev taget, er for offentligheden et af de mange ubesvarede spørgsmål i sagen.

Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi har ikke ønsket at medvirke i B.T.s podcast om Emilie Meng-sagen.

Men politiinspektør Kim Kliver har tidligere sagt følgende til B.T.:

»Vi har et klart billede af, hvor Emilie bevæger sig hen, og i sagen har vi en oplysning om, hvor Emilie forsvinder.«

Hvis gerningsmanden er føreren af den hvide Hyundai i30, og han kørte ad den smalle, tilvoksede sti, siger det én ting om ham: Han kender Korsør særdeles godt.

Ved du noget om sagen, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til meng@bt.dk - Tak.